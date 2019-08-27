破萬火場狂燒「比亞馬遜雨林多5倍」　中非剛果盆地邊緣燃燒中

▲從全球火災衛星地圖可看出，發生在非洲的火勢更加密集，範圍也更廣。（圖／NASA）



記者王致凱／綜合報導

巴西亞馬遜雨林大火危機引來國際社會關注，但在大西洋彼端的中部非洲，野火肆虐危機也逐漸引起輿論關注。外媒引述資料表示，上周在安哥拉和剛果，48小時內火災發生率為1萬多起，幾乎是巴西同一時間內的兩倍；從NASA衛星資料也可見，中非的火災顯然更加密集，影響範圍也更廣。

英國廣播公司（BBC）引述彭博報導，天氣分析公司「Weather Source」分析22日及23日48小時內衛星資料，發現巴西共發生2127起火災，相比之下，非洲安哥拉（Angola）同一時間共發生6902起，而民主剛果（DR Congo）則發生3395起。

NASA公布的全球火災地圖也顯示，中部非洲火災的數量明顯多過巴西亞馬遜雨林，且分布更為密集，範圍也更廣泛。這樣的數據在網路上引起議論，人們憂心世界第二大雨林剛果盆地是否會遭逢和亞馬遜一般的危機。

7大工業國26日峰會期間，各成員國同意金援巴西2000萬美元用於救火，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在推特上補充說，「撒哈拉以南森林也在燃燒，考慮採取與亞馬遜雨林類似的方案。」

法新社報導，法國「農學研究發展國際合作中心」（CIRAD）中部非洲專家雷斯古耶（Guillaume Lescuyer）則表示，大部分火勢燃燒範圍在雨林邊緣，而非雨林內部。BBC也指出，單從衛星圖難以判斷火勢規模，或者地點是森林或草原，但推測火災原因主要是當地農民「刀耕火種」的農業傳統，直接用火清理土地，以利於種植糧食。

安哥拉政府也對外解釋，「每年這個時候旱季即將結束，我們國家許多地方通常會發生大火，主要是因為雨季接近，農民正整理田地準備新一輪耕作。」安哥拉環境部表示，不宜貿然將中非野火與亞馬遜雨林危機相提並論。

然而，「刀耕火種」的傳統農耕方式在現代仍頗具爭議；法新社指出，在民主剛果，僅有9％的人口能獲得足夠電力，因此許多人仍砍伐木材當作燃料，或是直接放火焚林，節省開墾成本。民主剛果總統總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）也說，若再不改善國家供電情況，發展極具潛力的水力發電，那麼剛果雨林將面臨威脅。

▼燃燒中的巴西亞馬遜叢林。（圖／路透）

