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巴西3個月「死5億隻蜜蜂」　含芬普尼的農藥是最大殺手

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▲▼密封好慘。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲巴西在三個月內有約五億隻蜜蜂死亡。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

巴西近年成為農藥大國，在三個月內約有5億隻蜜蜂死亡，其中南大河州(Rio Grande do Sul)就有4億隻死亡的數據。而專家表示，對於蜜蜂生態影響最大的就是含有芬普尼（fipronil）的殺蟲劑。為種植專供外銷的大豆等農產品，巴西積極開墾雨林作為可耕地，如果蜜蜂持續減少，將對農業發展造成極大影響。　　

根據BBC報導，聯合國糧農組織（FAO）數據指出，世界上75%的農作物都由蜜蜂負責傳粉，而近年來全世界的蜜蜂數量持續下降，2018年12月至2019年2月巴西至少有5億隻蜜蜂死亡，主因出在農藥使用量遽增，。

巴西的農業占全國GDP18%，農藥使用量逐年上升，1990年至2016年期間就增加了770%。今年有300種新農藥開放銷售，其中開放很多含有芬普尼的殺蟲劑，通常用來驅除白蟻、蟑螂、跳蚤等害蟲。

▲▼密封好慘。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲專家表示，蜜蜂死亡最大的原因是過度噴灑農藥。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

芬普尼不僅對動物和環境有害，美國環保署（EPA）也將它歸類在可能的治癌物質中，這種農藥在歐盟已經被禁用。巴西養蜂協會副主席Aldo Machado表示，殺蟲劑大量害死蜜蜂，「被毒死的蜜蜂都映照著人類的未來」。

當一隻蜜蜂出現病狀後，不到兩天時間就會有成千上萬隻健康蜜蜂跟著死亡。因為健康蜜蜂會自動將垂死的病蜂移走，接著被病毒感染、集體死亡。

《彭博社》（Bloomberg）一篇題為〈川普的貿易戰可能助長亞馬遜大火〉（Trump's Trade War Could be Fueling Amazon Fires）的評論指出，巴西大量種植大豆原本不會對亞馬遜雨林造成直接影響，因為當地的大豆種植區主要在塞拉多（Cerrado）熱帶草原。但隨著大豆需求量不斷增加，擴張耕地成為趨勢，亞馬遜雨林才會成為農業公司的目標。

巴西有法律能防止亞馬遜成為大豆種植擴張地，但巴西總統波索納洛（Jair Messias Bolsonaro）自今年1月上任以來，就一直主張用更積極的方式開發林地，供農耕與採礦之用，這讓森林地更容易受到農業擴張影響。

如今因為貿易戰的關係，中國對巴西大豆需求量大增，極有可能會讓波索納洛為國家經濟利益，對停止砍伐森林的訴求置之不理，這將是貿易戰「始料未及的悲慘結果」。

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