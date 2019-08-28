李佳芬悔叫韓國瑜返政壇　柯P直言「超過界線」：得意忘形要小心

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受專訪時，評論韓國瑜若當選總統很可怕，想到會睡不著，沒想到韓被問及此事時，竟轉移話題講「反毒」。對此，柯文哲說，這本來就很難回答；至於韓的夫人李佳芬稱，若可以重來的話不會讓韓國瑜選高雄市長，因為一切都走鐘，柯說，「選高雄市長還可以，只是後面就有點超過界線」。

對於韓國瑜閃避批評不回應，柯文哲28日受訪表示，那本來就很難回答，還是要一定程度的訓練。柯接著說，其實最大問題是一天只有24小時，像他每天7點半就來開會，剛剛下來前又在商業處的公文什麼一大堆、會議紀錄，「坦白講一天24小時，你要做高雄市政又要去搞懂國政，以我2014年選台北市長的經驗，單單那些部會首長上課上一輪就快要一年，如果是中央的話那上課時間更久，沒那麼容易」。

至於李佳芬說如果可以重來的話，不會讓韓國瑜選高雄，因為「讓一切都走鐘」，柯文哲說，選高雄市長還可以，「我倒覺得這還好，只是後面就有點超過界線」。

媒體追問，是否認同韓國瑜「走鐘」？柯文哲說，「老實講，你要說得意忘形要小心」，他也常常警惕自己，但其實發現最簡單的方法就是說你每做一件事情，先想一下這對台灣整體利益是不是好的，「好的話可以去做做看，如果說有更好選擇那就不要做」。

而韓國瑜近來支持度持續下滑，即將要面臨「保3」作戰，柯文哲說，韓國瑜現在最大困境應該是兩頭燒臘燭，「我自己的評估，高雄市政比台北市政還要困難，因為那負債那麼多，然後過去綠營長期執政，我猜科長以上的都是綠營的，哇，這要怎麼執政？」

「因為我自己吃過那種苦頭」，柯文哲說，這個就算很認真每天7點半工作到10點，都要花2年以上才有辦法讓整個組織穩定下來，「而且民進黨在高雄執政超過30年，根深蒂固，單單磨合我看會超過2年」。

