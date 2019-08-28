李佳芬後悔韓國瑜從政　黃國昌給2大建議：不選總統、辭高雄市長





▲韓國瑜雲林斗六造勢，李佳芬致詞時落下眼淚。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選中創造「韓流」，但由於他擔任市長不到一年，就要代表國民黨挑戰2020總統大選，引來部分網友批評，夫人李佳芬則不捨地泛淚透露，對韓國瑜重返政壇覺得後悔。對此，被網友封為「戰神」的立委黃國昌說，老婆心疼老公天經地義，但從人民角度來看，韓國瑜無法負荷市政和國政，所以應該做出負責任的決定。

「李女士心疼老公，實是天經地義，伉儷情深。」黃國昌28日在臉書上提到，不過從人民的角度來看，韓國瑜既然明顯無法負荷「市政、國政兩頭燒」，就應該做出負責任的決定，一是宣布不選總統，二是辭去高雄市長。

黃國昌相信，這個決定對韓國瑜的家人、台灣人民都是好的選擇，如同他去年8月就已經明確主張的「任期做一半、競選其他職務，辭去現有職務，是基本的政治倫理與責任。」

李佳芬接受28日出版的《周刊王》專訪時提到，她對於韓國瑜意外重返政壇覺得後悔，泛淚透露「如果可以重選，對於從政之路我會說NO」。

至於外界對於韓國瑜市長做到一半去選總統，是否有「矛盾和掙扎」？李佳芬說，初選前確實有比較大的掙扎，當初韓國瑜只是被拜託放進名單做民調，「走到最後不只要交錢，又要政見發表，一路走到最後就『走鐘』」。

不過李佳芬認為，「但都已經上擂台了，能怎麼辦？」民眾心中有怨氣，她跟韓國瑜都抱持平常心，為了台灣她們只能奮力一搏。

▼黃國昌談李佳芬不捨韓國瑜。（圖／翻攝自黃國昌臉書）