快訊／韓國瑜頒獎又被嗆　女里長拉開外套「苦民所苦、睡到中午！」

記者李唯甄、洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日出席資深里長表揚大會活動，將親自頒獎給169位里長，但名單上赫然出現曾和他隔空對嗆多次的正興里長沈秀玲，沈秀玲上台領獎時，當場把外套拉鍊拉開，秀出貼在自己胸前「苦民所苦、睡到中午」的紙張，跟韓國瑜合照！

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會，正興里里長沈秀玲台上抗議。（圖／記者洪正達攝）

沈秀玲曾因719水災時跟韓國瑜槓上，她多次在臉書PO出淹水影片嗆韓，還稱收集到2000份罷韓連署書，對於今天將在頒獎活動上碰到韓國瑜，外界關注里長們會不會重演之前資優生數度嗆韓的景象，對此，沈秀玲表示，今天會請市長好好把市政打點好，不要再做爬樹、鑽地下道等可笑行為。

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會，正興里里長沈秀玲台上抗議。（圖／記者洪正達攝）

「你有做到苦民所苦嗎？你幾乎都睡到中午吧？」，沈秀玲說，自己當里長，一天都服務十幾個小時，她也喊話想選總統的韓國瑜「後花園都失火了，趕快去救火吧！」，免得市長做不了，連總統都沒有，不是很可惜嗎？

這次沈秀玲首度跟韓國瑜正面交鋒，她事先把自己準備的「苦民所苦、睡到中午」紙張貼在胸前，上台領獎時，直接把拉鍊拉開，露出紙條跟韓國瑜合照，讓韓國瑜一臉尷尬。