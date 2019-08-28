李佳芬泛淚盼韓對選總統說NO...陳其邁傻眼：農舍先處理好比較重要

▲李佳芬喊如果能重來會對韓國瑜從政路說不。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬近日接受專訪時泛淚表示，「如果可以重選，對於從政之路我會說NO！」對此，行政院副院長陳其邁28日受訪時相當傻眼，不懂李佳芬說法難道是要韓國瑜不選總統，講這些話對選情沒幫助，「我覺得她農舍問題應該先處理好比較重要」。

根據《周刊王》報導，李佳芬對於韓國瑜意外重返政壇覺得後悔，泛淚透露「如果可以重選，對於從政之路我會說NO」。至於外界對於韓國瑜市長做到一半去選總統，是否有「矛盾和掙扎」？李佳芬說，初選前確實有比較大的掙扎，當初韓國瑜只是被拜託放進名單做民調，「走到最後不只要交錢，又要政見發表，一路走到最後就『走鐘』」。

李佳芬說：「但都已經上擂台了，能怎麼辦？」她說民眾心中有怨氣，她跟韓國瑜都抱持平常心，為了台灣她們只能奮力一搏。

對於李佳芬說法，陳其邁28日受訪時傻眼表示，「唉呦，年紀一大把了，三十幾歲就從政，她都嫁給他多久了，夫妻感情也非常好，夫妻的事討論好就好，國民黨都提名了，難道她的意思是要韓市長不準備參選總統了嗎？我覺得沒必要，講這些話對韓市長選情沒幫助，我覺得她農舍問題先處理好比較重要。」

針對李佳芬「農舍涉違建」提訴願盼撤銷原處分，陳其邁認為，農舍的問題就是依法行政，要看她訴願內容為何，但不是只有法院還有觀感問題，「大規模的違建，對於一個要參選總統的候選人，恐怕必須接受社會檢驗。」