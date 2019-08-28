韓國瑜將頒獎　罷韓里長嗆「睡到中午」撂狠話：不會跟他握手

記者李唯甄、洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日出席資深里長表揚大會活動，將親自頒獎給169位里長，但名單上赫然出現曾和他隔空對嗆多次的正興里長沈秀玲，以及參與罷韓的三川里長莊晉勲，沈秀玲受訪時說，她會勸韓國瑜把市政打點好，「別再做可笑行為」，莊晉勲則直言，自己不會跟市長握手！

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會。（圖／記者洪正達攝）

沈秀玲曾因719水災時跟韓國瑜槓上，她多次在臉書PO出淹水影片嗆韓，還稱收集到2000份罷韓連署書，對於今天將在頒獎活動上碰到韓國瑜，外界關注里長們會不會重演之前資優生數度嗆韓的景象，對此，沈秀玲表示，今天沒特別準備什麼道具，只會請市長好好把市政打點好，不要再做爬樹、鑽地下道等可笑行為。

▲正興里里長沈秀玲。（圖／記者洪正達攝）

「你有做到苦民所苦嗎？你幾乎都睡到中午吧？」，沈秀玲拿出自備的A4紙說，自己當里長，一天都服務十幾個小時，她也喊話想選總統的韓國瑜「後花園都失火了，趕快去救火吧！」，免得市長做不了，連總統都沒有，不是很可惜嗎？

服務處辦公室就是罷韓據點之一的三川里長莊晉勲，則說自己會提醒韓國瑜要選總統就專心把總統選好，並直言今天不會跟市長握手，「直接領獎就好」。

▲三川里里長莊晉勲。（圖／記者洪正達攝）