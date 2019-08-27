G7強調《中英聯合聲明》重要性！　陸外交部：請不要多管閒事

▲G7峰會後，各國透過歐洲理事會發布新聞稿指出，希望中國正視「中英聯合聲明的存在及重要性」。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

七大工業國集團（G7）峰會於26日落幕，成員國領導人發布聯合聲明，強調1984年簽訂的《中英聯合聲明》的確存在，且相當重要，並呼籲中國信守承諾，維持香港自治的自由。對此，中國外交部發言人耿爽27日稱，對於七國集團峰會領導人對香港事務說三道四、指手畫腳的聲明，中方表示強烈不滿，並「七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌」。

據悉，G7峰會於24日至26日在法國西南部城市比亞里茨（Biarritz）舉行，美、加、法、德、日、義、英，還有歐盟代表即歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），討論了國際重大議題如「亞馬遜熱帶雨林」遭受大面積火災、貿易、伊朗、利比亞，以及香港自6月爆發的街頭運動。

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社，下同）



然而，對於中方已無視「中英聯合聲明」中，讓香港自治50年的承諾，更對外宣稱英國無權干涉中國內政，「希望英國還是醒一醒」，以及要求美國在香港問題上「收手收聲」，歐洲理事會26日晚間發出新聞稿指出，各國領導人發布聯合聲明，其中特別針對香港議題表態「支持1984年中英聯合聲明所陳述的香港自治，並呼籲避免暴力。」

耿爽對此指出，發生在香港的遊行示威和暴力活動已經持續了兩個多月，香港的法治社會秩序、經濟民生和國際形象都受到了嚴重衝擊，沒有人比包括香港市民，包括香港市民在內的中國人民更關心香港的繁榮穩定，「我們自己的事情我們會處理好，請七國集團成員不要再『居心叵測、多管閒事、圖謀不軌』。」

「中方多次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人無權干預」，而關於《中英聯合聲明》，耿爽再次強調，「聯合聲明的終極目的和核心內容是確定中國收回香港，對香港恢復行使主權。隨著香港回歸祖國，中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管制，根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務。」