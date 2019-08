G7強調《中英聯合聲明》重要性！　陸外交部：請不要多管閒事

美國總統川普出席為期3天的七大工業國峰會(G7)行程,但這段期間話題仍少不了美中貿易談判。他強調,他不擔心對北京政府立場反覆的態度會破壞全球經濟穩定,雙手一攤直說「抱歉,這就是我的談判方式。(Sorry, It's the way I negotiate.)」