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川普拒參加G7氣候會議　川普：自己做過的環評報告比誰都多

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▲美國總統川普缺席七大工業集團（G7）峰會的氣候和生物多樣性會談。（圖／路透）

▲美國總統川普缺席七大工業集團（G7）峰會的氣候和生物多樣性會談。（圖／路透）

記者吳宛霖／綜合報導

美國總統川普日前缺席七大工業集團（G7）峰會的氣候和生物多樣性會談。川普表示，自己是個環保主義者，做過的環境影響評估報告可能比誰都多，「美國現在是世界最大的能源生產國，而且很快就能擁有更多」，自己不願為了再生能源等「夢想」，犧牲豐富的化石能源財富。綠色和平組織美國分部（Greenpeace USA）發言人尼柯爾斯（Travis Nichols）表示，川普的環保主義是「假招牌」，在地球焚燒時否認氣候變遷。

綜合媒體報導，川普在G7峰會期間缺席有關氣候變遷與生物多樣性的會議，轉而和德國總理梅克爾（Angela Merkel）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行雙邊會談。川普表示，美國擁有巨大的財富，財富在腳下，自己已經讓這些財富活躍起來，「美國現在是世界最大的能源生產國，而且很快就能擁有更多。」他指出，「我不打算失去這些財富，不想為了夢想和風車失去它們。坦白說，那些風車還運轉得不太好。」

▲G7峰會在法國比亞里茨（Biarritz）舉行。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

▲G7峰會在法國比亞里茨（Biarritz）舉行。（圖／翻攝自Donald J. Trump的Twitter）

尼柯爾斯表示，「川普的環保主義是假招牌，摧毀瀕危物種法案、向製造汙染的行業低頭，並在地球焚燒時否認氣候變遷。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「他（川普）不在會議室，但他的團隊在」，「不應解讀成美國總統缺席，美國在生物多樣性和亞馬遜大火等議題上和我們是站在同一陣線。」

川普表示，自己是個環保主義者，做過的環境影響評估報告可能比誰都多，甚至超過任何總統，對環境的了解比大多數人都多，然而很多人不明白這點，「我想要地球上最乾淨的水，也想要地球上最乾淨的空氣，這就是我們正在努力的事。」

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關鍵字：川普,G7,Travis Nichols,Narendra Modi,Angela Merkel,Emmanuel Macron,馬克宏

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