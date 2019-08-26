軍官退伍栽種小黃瓜　吳志賢採軍事化管理控制產量＆品質

▲軍官退伍的屏東縣里港鄉農友吳志賢，以管理部隊的方式栽種小黃瓜，品質獲好評，銷售一空 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

軍官退伍的屏東縣里港鄉農友吳志賢，以管理部隊的方式照顧瓜田，控制植株高度及密度，調節產量建立標準化作業模式，讓小黃瓜長出長度及品質幾乎一致，並申請到產銷履歷驗證，產品安全，銷往量販超市及通路，幾乎銷售一空，目前持續增加種植面積。

36歲的吳志賢，6年前軍中退伍，因為專業是修飛機及電子工程，及水電專長，退伍後前兩年時間在高壓電維護公司上班，但工作危險，4年前在父母親的鼓勵下返鄉種田。

家裏原有8分地，以前種些短期作物，他回來後規劃種植小黃瓜，還租了1.2公頃農地，現在已有近4.5公頃。他指出，4.5公頃分散在20幾塊地，每塊地平均2-4分，主要是分批種植、分批採收，降低風險，每2-3星期就種一批，所以他種的小黃瓜可以一年四季供應。

吳志賢說，瓜田最怕淹水，所以他每塊田都備有抽水機，淹水後葉面易感染黴菌，除了用植物性資材防治，重點是平常保持土壤活化，施用自製活菌，植物葉面光澤翠綠吸收有機肥等肥份後抵抗力增加，才能抵抗病蟲害侵襲。

他強調，連續幾天的大雨，植株保持健壯樹勢，除了因缺乏陽光，生長稍慢外並無其他損害，預計3-4天後亦可採收。加上他克服輪作障礙，可以同一塊地連續種3-4回，且不用翻土無須重綁支架及網繩，由於肥培管理得當，相對成本降低，估計一年省下材料錢5到8萬，另他自己搭設施及架設水電系統，有固定通路，讓他打算再擴大種植面積。