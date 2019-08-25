快訊／白鹿快閃「17縣市豪大雨特報」！屏東春日鄉士文村25日停班課

▲白鹿帶來的狂風暴雨，造成屏東5626戶停電。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

輕颱白鹿快閃離台，但受到外圍環流影響，25日易出現短時強降雨。中央氣象局清晨針對全台17縣市發布豪大雨特報；另一方面，但位於暴風圈路徑上、首當其衝的屏東縣24日入夜後豪雨不斷，造成春日鄉士文村道路中斷，屏東縣政府考量民眾安全，25日上午6時宣布春日鄉士文村今停止上班、停止上課。

中央氣象局預報員張承傳指出，今(25)日清晨前仍受颱風外圍環流影響，各地有間歇性風雨，尤其南部及花東地區雨勢較明顯，請大家仍要留意。白天之後颱風持續遠離並減弱，各地降雨趨緩，不過南部及東南部仍有陣雨或雷雨，其他地區降雨較為局部，但午後須留意雷陣雨的現象，尤其在偏南風環境下，山區及北部地區午後降雨機率高，有短時強降雨發生機率。

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氣象局25日清晨針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣發布大雨特報；而台東縣則是升格成豪雨特報，提醒民眾小心注意。

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▼17縣市豪大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）