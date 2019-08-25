白鹿遠離路樹應聲倒、招牌落　警冒風雨排除就是要讓民眾平安

▲樹橫倒路中央，屏東縣內埔警分局員警頂著風雨排除 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣各地在白鹿颱風離境後，仍然強風不斷，內埔警分局內埔、萬巒兩所員警發現有路樹橫倒路中央，及招牌被掉落影響交通安全，冒著風雨清除，雖然全身溼透，但員警表示保護民眾行車平安才是首要重點。

▲▼排除樹倒、招牌。

內埔警方表示，由於白鹿颱風帶來大量的豪雨，為能第一時間掌握轄區的即時路況，分局各所皆針對轄區道路主動加強巡察；內埔所員警在執行20時巡邏勤務時，發現台一線上有多棵路樹傾倒在地上，副所長潘春風鑒於台一線為屏東南北往來主要道路，往來車流相當大，車主或騎士若一個不注意就容易發生交通事故，當下便與同仁冒著風雨將倒下的路樹合力搬離至一旁安全的空地。

但風雨相當大，影響搬離行動，基於用路人的安全，呼叫所內其他備勤同仁前來援助，經過半小時疏處後，總算全數排出完畢。另在萬巒鄉也有店家招牌遭強風吹倒影響交通的情形，警方接獲通報迅速到場，協助將招牌移至路邊，並用繩索將其固定避免再度遭強風吹倒，影響用路人安全。

內埔警分局說，白鹿颱風雖遠離，內埔及萬巒鄉等地受到地形影響，仍有強風豪雨出現，籲請返家的民眾務必小心自身安全，警方各時段也有巡邏人員持續針對轄區道路巡察，確保民眾交通安全。