失控墜入「墾丁紅柴坑」9人秒滅頂！廂型車沈沒海中　海巡民眾急搶救

記者陳崑福／屏東報導

一輛載滿9人的休旅車，25日下午經墾丁紅柴坑漁港時，疑因下坡道路失去動力，司機打開車門緊急伸出左腳欲剎車未果，跳出車外，車內另有兩名乘客也先後跳到車外，其中一人目睹廂車衝入海中，下海救人，目擊民及會同海巡人員第一時間發現，先後攜帶救生器材下海救人，發現他們僅受到驚嚇及輕傷，送醫後沒有大礙。海巡署第六岸巡隊初步研判應是車輛失去動力造成，惟相關肇原因仍待進一步調查。

▲一輛載滿9人的休旅車，25日下午疑因下坡道路濕滑轉彎不及，不慎衝入紅柴坑漁港內，全部平安獲救 。（圖／漁夫海產提供以下同 ）

▲▼廂型車沈入海中、乘客獲救。

白鹿颱風從屏東縣滿州鄉登陸，為恆春半島帶來聲勢驚人的風雨，雖颱風已離境，但不少道路仍沾滿汙濘，顯得濕滑。

▲車廂車打撈上岸。

25日下午5時多，一台載滿9人的休旅車，在開上紅柴坑漁港後，疑無法剎車，直接往港區開進，司機見狀，緊急伸出左腳增加剎車阻力，但因下坡道，無法阻住，跳出車門；此時，車內另有兩名乘客，也相繼跳車，其中一人見車輛掉入海中，跟著衝入救人。

附近民眾目睹，會同海巡人員紛紛攜帶救生器材跳入海中救人，將他們全部救上岸，經觀察都只是受到驚嚇及輕傷，送醫後沒有大礙，並將廂型車打撈上岸。

目擊者指出，廂型車衝入大海剎那，司機機警打開車門伸出左腳欲剎車未果；附近漁夫、阿三哥及南台灣海產店員工一擁而上下海救人，才能迅速將車內乘車全部救上岸，其中包含一位未滿1歲的嬰兒及70歲長者，而車輛不到1分鐘就沈沒海中。