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赴美當交換生…第一堂課就缺席　北科大台生失蹤逾7天

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▲▼台灣21歲學生賴致愷今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）

▲賴致愷赴美當交換生卻失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）

記者林瑩真／綜合外媒報導

台灣21歲學生賴致愷（Chih-Kai Lai）於今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）就讀，但卻從開學首日就缺課，等到教授發覺時，賴致愷人已經失蹤超過7天，只剩行李還在宿舍。

綜合外媒報導，賴致愷原就讀台北科技大學的資訊工程系，參與3+2交換計畫，於7月24日抵達美國，將展開交換生生活，但8月19日的第一堂課，賴致愷就沒有出席，指導教授擔心有異，通報校方，結果人已經失蹤。

報導指出，賴致愷失蹤前的17日還曾跟台灣家人連絡過；當地警方調閱監視器，也曾於18日看到賴致愷出現在奧本一家餐館，但隔天上課就失去蹤影，至今失蹤超過7天，用衛星定位系統追蹤也沒能查出位置。

警方表示，目前排除賴致愷遭暴力對待或謀殺的可能，同時呼籲若有人看到類似賴致愷的台灣大學生，請連繫奧本警方、校方，或駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處。

賴致愷身高167公分、體重77公斤
奧本警察電話：（334）501-3140
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處電話：（404）870-9375

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關鍵字：台灣,學生,美國,交換生,奧本大學,賴致愷,失蹤,北美要聞

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