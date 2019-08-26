根本浪費錢！川普狂轟美韓軍演「沒必要」　再度淡化北韓射彈

▲ 川普為G7峰會前往法國比亞里茨。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

為七國集團（G7）峰會前往法國的美國總統川普（Donald Trump）當地時間25日與日本首相安倍晉三會面，會前稱20日剛結束的美韓聯合指揮所演習（CPX）「完全是浪費錢」。他也再度淡化北韓領導人金正恩近來一連串試射武器的挑釁行為，稱其並未違背承諾，與安倍的立場明顯衝突。

場邊會談開始前，川普向記者透露，金正恩因為美韓軍演「感到很生氣」，接著說道，「我也不認為那（聯合軍演）是有必要的。」川普說明，他原先也想對軍演表示反對，但身邊的人都認為有必要進行，因此縮小規模但仍如期舉行。他直言，美韓聯合軍演根本是浪費錢，既然規模縮小，「老實說我認為沒有必要舉行。」

事實上，這並非川普第一次對美韓軍演持反對意見，也多次因防衛費問題貶低雙方的防衛合作。他2018年9月便曾表示，「我從不樂見（美韓軍演），因為我不喜歡花錢」；隔天更透過推特大肆批評，稱其「荒謬又花錢」。

針對北韓近來不斷試射短程飛彈，川普則表示，平壤當局並未違反承諾，沒有試驗長程飛彈，也沒有進行核試，為金正恩說話，「很多人都在測試這些導彈，不是只有他。」

會中安倍嚴肅指責，日方認為北韓的行為違反聯合國安全理事會決議，顯示出美日間立場分歧。川普也趕緊出面緩頰，「我完全可以理解」，最後樂觀表示，「我確信金正恩最終會做正確的事。」