被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

▲26歲正妹被酒醉男挑釁，暴怒持刀砍死對方。（圖／翻攝自《上游新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省麗江市一位白皙正妹深夜和朋友聚會回家，被一位酒醉男在2小時內5次挑釁，甚至被對方持刀追到家裡，暴怒的她忍無可忍，帶著兩把刀出門理論，結果打鬥過程中刺中對方右胸，導致對方失血休克喪命。她的行為是否是正當防衛，近日在大陸引起熱議。

據《封面新聞》報導，26歲的唐雪有著一頭清純的短髮，看起來溫柔至極，可是今年初卻捲進一起血腥的殺人案中。她2月8日23點參加完朋友生日聚會，被朋友開車送回家時，半路中被已經喝醉的同村李姓男子攔停，隨後下車步行回家，不料再次遇見對方，遭到對方辱駡。

因沒帶鑰匙，她打電話給父親唐加勇，同時告知被李男辱駡一事。唐加勇帶女兒找對方理論，交談過程中卻被反踹一腳，氣急與對方扭打一起，後被眾人勸開。李男回家後，和父母、朋友一起到唐雪家，對先前事情道歉，不過卻突然要求唐加勇對打傷自己的事情給個說法，隨後被同行人員拉回家。

▲起訴書。（圖／翻攝自《上游新聞》）

李男2月9日凌晨1時左右持菜刀再次到唐加勇家，使用菜刀對唐家大門進行砍砸，之後手上的菜刀被勸阻朋友搶走並丟掉。唐雪在家中聽到砸門聲暴怒，來到廚房，拿了一把紅色小刀和一把黑色水果刀，出門查看情況。李男在被朋友勸阻過程中，看到唐雪出來，直接朝對方腹部踢了一腳。

隨後，兩人近身扭打在一起。打鬥過程中，唐雪先使用紅色小刀，但因一直被對方打，隨後開始換黑色水果刀，反手握刀揮舞。經過眾人勸阻，兩人不久後分開，不料李男往巷子外跑的過程中突然倒地，臥倒血泊，送往醫院緊急搶救後還是不幸死亡。經檢驗，他的死因是被他人用銳器刺傷右胸部，傷到主動脈，急性失血性休克死亡。

據涉案雙方所在地永勝縣三川鎮中洲村村支書王書記表示，死者也只有20來歲，與唐雪年齡差距不大，「唐雪是一名退伍女兵。」他還透露，因為正值春節，2人都回到了家中，「在這件事發生以前，沒有聽說雙方有過什麼矛盾。」

唐雪2月10日被永勝縣公安局刑事拘留，2月25日經檢方批准逮捕，目前羈押在麗江市看守所。