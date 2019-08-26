　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼26歲正妹被酒醉男挑釁，暴怒持刀砍死對方。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲26歲正妹被酒醉男挑釁，暴怒持刀砍死對方。（圖／翻攝自《上游新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省麗江市一位白皙正妹深夜和朋友聚會回家，被一位酒醉男在2小時內5次挑釁，甚至被對方持刀追到家裡，暴怒的她忍無可忍，帶著兩把刀出門理論，結果打鬥過程中刺中對方右胸，導致對方失血休克喪命。她的行為是否是正當防衛，近日在大陸引起熱議。

據《封面新聞》報導，26歲的唐雪有著一頭清純的短髮，看起來溫柔至極，可是今年初卻捲進一起血腥的殺人案中。她2月8日23點參加完朋友生日聚會，被朋友開車送回家時，半路中被已經喝醉的同村李姓男子攔停，隨後下車步行回家，不料再次遇見對方，遭到對方辱駡。

因沒帶鑰匙，她打電話給父親唐加勇，同時告知被李男辱駡一事。唐加勇帶女兒找對方理論，交談過程中卻被反踹一腳，氣急與對方扭打一起，後被眾人勸開。李男回家後，和父母、朋友一起到唐雪家，對先前事情道歉，不過卻突然要求唐加勇對打傷自己的事情給個說法，隨後被同行人員拉回家。

▲▼26歲正妹被酒醉男挑釁，暴怒持刀砍死對方。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲起訴書。（圖／翻攝自《上游新聞》）

李男2月9日凌晨1時左右持菜刀再次到唐加勇家，使用菜刀對唐家大門進行砍砸，之後手上的菜刀被勸阻朋友搶走並丟掉。唐雪在家中聽到砸門聲暴怒，來到廚房，拿了一把紅色小刀和一把黑色水果刀，出門查看情況。李男在被朋友勸阻過程中，看到唐雪出來，直接朝對方腹部踢了一腳。

隨後，兩人近身扭打在一起。打鬥過程中，唐雪先使用紅色小刀，但因一直被對方打，隨後開始換黑色水果刀，反手握刀揮舞。經過眾人勸阻，兩人不久後分開，不料李男往巷子外跑的過程中突然倒地，臥倒血泊，送往醫院緊急搶救後還是不幸死亡。經檢驗，他的死因是被他人用銳器刺傷右胸部，傷到主動脈，急性失血性休克死亡。

據涉案雙方所在地永勝縣三川鎮中洲村村支書王書記表示，死者也只有20來歲，與唐雪年齡差距不大，「唐雪是一名退伍女兵。」他還透露，因為正值春節，2人都回到了家中，「在這件事發生以前，沒有聽說雙方有過什麼矛盾。」

唐雪2月10日被永勝縣公安局刑事拘留，2月25日經檢方批准逮捕，目前羈押在麗江市看守所。

ET快訊
愛吃生魚片！他腸壁驚見「20隻寄生蟲」狂鑽扭　超慘狀況曝
失憶回到17歲！她選擇「重新愛上丈夫」再婚　曬鑽戒感動10萬
不只韓冰認證！昔日同學再爆「韓國瑜英文不怎樣」：學業成績很爛

關鍵字：正妹,正當防衛,女兵,殺人案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

速霸陸192km/hr炸隧道！測速閃光pk全亮尾燈...抓到了開罰2.4萬

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書　家人震驚悲慟

影／沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴…一查軟化了

夫將妻推落水圳　妻獲救夫3小時後陳屍下游涵洞

影／32歲單親媽撞違規車！3天後不治器捐…留2幼子　北投人淚「想捐助學金」

快訊／北市18歲男家中縱火！警消急滅火...驚見他轉身「19F墜下」慘死

影／上海Costco明開幕　陸網討論「最奇葩退貨方式」讚：勇氣可嘉

示威者鋸56萬「智慧路燈」狠踹　「解剖」內部見供應商是思科

公車上強抱女乘客還耍醉拳　醉男又摟司機強吻質問「為啥我不行」

被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

宅配車未打方向燈、機車違規超車　下秒相撞！後座乘客捲車底險遭輾

影／上海Costco明開幕　陸網討論「最奇葩退貨方式」讚：勇氣可嘉

示威者鋸56萬「智慧路燈」狠踹　「解剖」內部見供應商是思科

公車上強抱女乘客還耍醉拳　醉男又摟司機強吻質問「為啥我不行」

被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

華聞快遞／2019世界機器人大會北京舉辦　簽約近100億人民幣

影／視為威脅點！跪地男被一腳踢開...港警澄清：這不是訓練，而是sense

川普揚言讓美企撤離　陸外交部：美股已先大幅下挫

影／媽跑步機上甩肉！3歲兒見「履帶重複滾」好奇一摸…手臂當場捲入痛爆狂哭

若港府無法控制局勢　陸駐英大使馬輝：中央不會坐視不管

影／批通識教材「煽動抗爭」！　央視主播：香港早該排毒了

超神！板橋「百年土地公廟」後巷彩繪完成 里鄰免費申請美化

《幻想神域2》8/27上市　官方釋出結婚系統介紹

李敖子女戰翻！李文怒譙弟弟李戡「OO」狂飆125次　53罪判拘役120日

F-35被F-15擊敗！　美軍飛官證實戰勝「天下第一戰機」

有著129年歷史！東京帝國飯店主廚9/18-20客座西華飯店

被叫豬靈！女藝人狂甩18公斤　瘦身秘訣大公開！

李佳芬低調陪看「下半場」　學生放槍喊5字…韓國瑜愣了！

亞馬遜雨林燒掉80萬公頃　巴西6州請求後軍機出動了

U18世界盃／對美國比賽因雨取消　王彥程無緣先發嘆可惜

U18世界盃／「什麼緣份！」赫猛探班找美國教頭敘舊　

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

堅持分手　女大生遭前男友「割喉..

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

港警拔槍狂飆吼　示威者毀海底隧..

港男跪地阻擋警開槍　被一腳踢倒..

香港825遊行　12歲男童涉「..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

港機場馬路驚見「百公尺」人龍

警配戴「點三八」左輪　港署證實..

父母失蹤　5歲弟樂天顧癱瘓阿公

情侶搭網約車　竟脫褲後座嘿咻

網咖打game想尿尿！18歲男..

媽媽爽喝紅酒　要空姐「幫餵小孩..

男友要「制服play」卻拿出尼..

更多熱門

相關新聞

大眼正妹力挺港警！卻遭員警暴打破相了

香港反對修訂《逃犯條例》的示威者昨（25）日到「荃葵青」區展開遊行，不料卻爆發警民衝突。一名外型亮眼且力挺警察的女網友表示，自己25日經過荃灣附近等著朋友開車來接她時，竟然莫名遭到4名員警毆打，導致她臉部鮮血直流，右眼上方和耳朵都受傷了，她事後氣得大罵「員警黑白不分，是傻了嗎？」

歐巴氣炸：她叫我照鏡子！當街拖行正妹

約到「恐龍妹」網友　他氣炸報警：我嫖娼

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

3女性友人被包養　他曝：變勝利組

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面