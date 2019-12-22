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空軍班長邀女兵喝酒！趁她癱軟...性侵得逞　她出庭崩潰：我喜歡女生

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▲▼性侵,性騷,房間。（組合圖／示意圖／pixabay）

▲空軍上士班長趁女兵不勝酒力之際硬上得逞，最後被依妨害性自主罪判處3年8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

陳姓空軍上士班長為慶祝找到飛機失事的黑盒子，開心邀約女兵琦琦（化名）到他辦公室喝酒同樂，不料他在琦琦不勝酒力之際，竟不顧女生反抗對她性侵得逞。法院審理時，琦琦向法官表示自己是女同志，沒辦法接受與男生交往，關於被侵犯感到非常噁心。最後花蓮地院將陳男依犯妨害性自主罪判處3年8月徒刑。可上訴。

2019年1月1日從花蓮空軍退伍的陳姓上士班長與女兵琦琦（化名）是同事。2018年7月10日晚上陳男為慶祝找到飛機失事的黑盒子，邀約琦琦一起在辦公室喝酒同樂。起初琦琦以身體不適為由婉拒，但陳男表示一定要喝，她只好勉強喝幾口意思意思，不出所料她喝完後身體更不舒服，陳男見狀立刻從一旁拉出彈簧床讓她躺下休息。

琦琦病懨懨的癱軟在床上，陳男竟趁她不勝酒力之際，開始脫她的衣服褲子。即便過程中琦琦不斷嚷著，「你要幹嘛」、「可以不要這樣子嗎」，同時還以雙手將陳男推開，但因陳男力氣過大，她無力反抗，最終仍被硬上得逞。後來，琦琦以想上廁所為藉口成功脫困，但因太過慌張，除了上衣外褲，她的內衣褲、手機、安全帽跟鑰匙都留在房內沒有帶走。

花蓮地院審理時，陳男否認犯行，他辯稱當天喝完酒在經琦琦同意後才幫她脫衣按摩，後來2人性交過程中琦琦也都沒有反抗或尖叫，雙方是在合意下發生關係。

琦琦則向法官表示，發生當下覺得很無助害怕，加上對面辦公室執勤人員也是男生，所以不太敢求救，擔心他們會隱瞞此事，不讓長官知道。琦琦再稱，因自己喜歡女生，從未與男生交往過，發生這些事讓她痛苦不已，她真的無法接受男性。

法官認為陳男犯後矢口否認犯行，明顯缺乏自省能力，又他從未表示要彌補對琦琦的傷害，犯後態度實在不佳，審酌他目前無業在家幫忙務農，還須扶養3名女兒，最後依犯妨害性自主罪判處3年8月徒刑。仍可上訴。

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