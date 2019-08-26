速霸陸192km/hr炸隧道！測速閃光pk全亮尾燈...抓到了開罰2.4萬

記者郭世賢／基隆報導

基隆市通往新北市基福公路「基平隧道」2公里半長的隧道，速限50公里，基隆市警察局設在指標5K+120M的固定式測速器，拍到1輛白色SUBARU轎車超速，時速高達192公里，超速142公里，被閃光燈嚇到，駕駛急踩煞車為時已晚，吃上2萬4000元最高罰單。

▲ 基平隧道內限速50，白色SUBARU玩命狂飆192公里...駕駛被閃光嚇到。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局表示，目前裝設數位式測速儀器，夜間具有紅外線偵測功能，超速違規行為將無所遁形。2019年8月13日晚上7時許，一輛白色SUBARU轎車行駛基平隧道（基隆端）時，高速行駛被測速器拍下時速192公里，當閃燈亮起，駕駛急踩煞車為時已晚，依法告發，開出一張24000元的罰單，成為基隆市警方目前開出時速最高速的違規車輛。

警方表示，依據「道路交通管理處罰條例」，超速60公里以上者，將依級距處以罰鍰，最高可處24000元，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照；輛違規轎車超速142公里，嚴重威脅道路行車安全，處以最高罰款。警方再次呼籲民眾開車依速限規定行車，以免荷包失血，共同守護安全駕駛信念。

▲ 基隆市通往新北市基福公路「基平隧道」2公里半長的隧道，速限50公里。