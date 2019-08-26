沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴…一查軟化了

▲員警原本要開騎士紅單，後來態度軟化，「我是剛看你這樣子是危險的，跟你講一下啦。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名李姓騎士左轉被警方攔下指「沒待轉」要開單告發，但他一頭霧水，因路口未設兩段式左轉標誌。員警本來堅持開單，要騎士「有問題就去申訴」，後來似乎發現自己搞錯，態度軟化不開單。但騎士依舊不滿認為，連員警都不懂交通法規？難道就為了罰單業績，那不懂法令的民眾不就白白吃虧？其實有4種情況，機車得待轉。

《東森新聞》報導，根據李先生提供的行車記錄器影片，他近日行經大社區中山路，綠燈一亮跟著汽車左轉和平路，結果被站在路旁的一名警察攔下，「你需要兩段式（左轉）」；騎士回「可是那邊沒有牌子啊」；員警說，「有，你看，大家都來這邊待轉了」；騎士又說「可是沒有牌子啊」；員警手比遠方，「有有有，後面一點」；但騎士強調沒看到牌子，「在哪裡？」

騎士質疑路口沒待轉號誌，更無「禁行機車」字樣，卻被警方要求查看證件，他再走去路口確認，都沒看到到兩段式左轉號誌。員警表示，「沒關係，你有問題你去申訴」；騎士說，「可是要有牌子跟禁行機車，才要待轉不是嗎」；員警回，「那邊有個待轉區」；騎士說，「可是待轉區沒有關係啊」；員警說，「這樣會比較安全。」

▲▼李先生從大社中山路左轉和平路，結果被站在路旁的一名警察攔下。（圖／東森新聞）

李先生受訪時表示，員警一直說後面有待轉號誌，但是就是講不出來在哪裡，「我的感覺就是說，我明明沒有問題，可是你還是要開我罰單啊，然後又要我去申訴。」

事後，員警似乎知道自己搞錯，態度軟化不開罰單，開始勸導說十字路口沒待轉很危險，「我是剛看你這樣子是危險的，跟你講一下啦。」但騎士強調自己沒有違規。

李先生說，當下員警也是說要先查一下，「但是我是不知道他是要查我的資料，還是查法規這個部分啦。台灣大部分人的認知就是反正機車就是要待轉，所以很多人可能因為這一點，就是直接被開罰了。」

但機車如何判斷必須兩段式左轉，其實可先確認路口到底有沒有兩段式左轉號誌，或是三車道以上、快慢分隔島和內車道有「禁行機車」字樣，騎士都得進行待轉。

▼李先生認為自己沒違規，但警察卻要開他罰單。（圖／東森新聞）

▼機車該待轉的4種情況。（圖／東森新聞）