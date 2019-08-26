　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴…一查軟化了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警開單嗆：有問題可申訴…一查軟化了。（圖／東森新聞）

▲員警原本要開騎士紅單，後來態度軟化，「我是剛看你這樣子是危險的，跟你講一下啦。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名李姓騎士左轉被警方攔下指「沒待轉」要開單告發，但他一頭霧水，因路口未設兩段式左轉標誌。員警本來堅持開單，要騎士「有問題就去申訴」，後來似乎發現自己搞錯，態度軟化不開單。但騎士依舊不滿認為，連員警都不懂交通法規？難道就為了罰單業績，那不懂法令的民眾不就白白吃虧？其實有4種情況，機車得待轉。

《東森新聞》報導，根據李先生提供的行車記錄器影片，他近日行經大社區中山路，綠燈一亮跟著汽車左轉和平路，結果被站在路旁的一名警察攔下，「你需要兩段式（左轉）」；騎士回「可是那邊沒有牌子啊」；員警說，「有，你看，大家都來這邊待轉了」；騎士又說「可是沒有牌子啊」；員警手比遠方，「有有有，後面一點」；但騎士強調沒看到牌子，「在哪裡？」

騎士質疑路口沒待轉號誌，更無「禁行機車」字樣，卻被警方要求查看證件，他再走去路口確認，都沒看到到兩段式左轉號誌。員警表示，「沒關係，你有問題你去申訴」；騎士說，「可是要有牌子跟禁行機車，才要待轉不是嗎」；員警回，「那邊有個待轉區」；騎士說，「可是待轉區沒有關係啊」；員警說，「這樣會比較安全。」

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警開單嗆：有問題可申訴…一查軟化了。（圖／東森新聞）

▲▼李先生從大社中山路左轉和平路，結果被站在路旁的一名警察攔下。（圖／東森新聞）

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警開單嗆：有問題可申訴…一查軟化了。（圖／東森新聞）

李先生受訪時表示，員警一直說後面有待轉號誌，但是就是講不出來在哪裡，「我的感覺就是說，我明明沒有問題，可是你還是要開我罰單啊，然後又要我去申訴。」

事後，員警似乎知道自己搞錯，態度軟化不開罰單，開始勸導說十字路口沒待轉很危險，「我是剛看你這樣子是危險的，跟你講一下啦。」但騎士強調自己沒有違規。

李先生說，當下員警也是說要先查一下，「但是我是不知道他是要查我的資料，還是查法規這個部分啦。台灣大部分人的認知就是反正機車就是要待轉，所以很多人可能因為這一點，就是直接被開罰了。」

但機車如何判斷必須兩段式左轉，其實可先確認路口到底有沒有兩段式左轉號誌，或是三車道以上、快慢分隔島和內車道有「禁行機車」字樣，騎士都得進行待轉。

▼李先生認為自己沒違規，但警察卻要開他罰單。（圖／東森新聞）

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警開單嗆：有問題可申訴…一查軟化了。（圖／東森新聞）

▼機車該待轉的4種情況。（圖／東森新聞）

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警開單嗆：有問題可申訴…一查軟化了。（圖／東森新聞）

ET快訊
久病想共赴黃泉...老公「深夜將妻推入水圳」自己也跳下..兒
無尊親哥超帥！結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強
為「白鹿」連留守3天猝死！仁愛鄉建設課長倒沙發「全身僵硬」
菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱風「楊柳」　周四東、南部甩雨
深夜大吵！狠夫將妻推落水圳..老婆獲救老公3小時後陳屍下游涵

關鍵字：兩段式左轉,待轉,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辜仲諒涉背信又遭訴　澄清湖大樓案「低價高買」價差1億

久病想共赴黃泉...老公「深夜將妻推入水圳」自己也縱身跳下　兒一早起床嚇壞

館長「30天被告5次」！　隔空炮詹江村：你會害死你國民黨

蘇花公路落石雙向交通受阻　2波麗士漏夜協助清除

為「白鹿」連留守3天猝死　仁愛鄉建設課長倒沙發「全身僵硬」

汽機車撞擊瞬成火球騎士噴飛命危　駕駛黑煙中搏命衝出驚險逃死

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴…一查軟化了

夫將妻推落水圳　妻獲救夫3小時後陳屍下游涵洞

準警察KTV敬酒起衝突　見警到場拿手機錄影嗆：講法律？我比你懂

姐強押「到亡母靈前下跪道歉」原因曝　弟：電擊棒弄出啪啪聲不敢跑

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

辜仲諒涉背信又遭訴　澄清湖大樓案「低價高買」價差1億

久病想共赴黃泉...老公「深夜將妻推入水圳」自己也縱身跳下　兒一早起床嚇壞

館長「30天被告5次」！　隔空炮詹江村：你會害死你國民黨

蘇花公路落石雙向交通受阻　2波麗士漏夜協助清除

為「白鹿」連留守3天猝死　仁愛鄉建設課長倒沙發「全身僵硬」

汽機車撞擊瞬成火球騎士噴飛命危　駕駛黑煙中搏命衝出驚險逃死

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴…一查軟化了

夫將妻推落水圳　妻獲救夫3小時後陳屍下游涵洞

準警察KTV敬酒起衝突　見警到場拿手機錄影嗆：講法律？我比你懂

姐強押「到亡母靈前下跪道歉」原因曝　弟：電擊棒弄出啪啪聲不敢跑

每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始　旅館業也推出0元住宿

雲端最有錢／小資翻身從零開始賺千萬　用３力挑成長股

超過30種！特色鍋底任你選　還有免費三層英式下午茶！　

夫妻分離半年婚禮上重逢　「老公變別人新郎」正宮氣炸

總教練鼓勵放膽去做　張育成敲首安展笑容：鎖定第1球

安碁資訊通過上櫃審議　成台灣第一家IPO資安服務廠　

人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦

主人向黃金汪下戰帖！前10秒壓倒性勝利　一摔跤遭牠連環爆拳

超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

港府預警「經濟颱風」逐漸形成！　失業率漲至4.3%恐爆裁員潮

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

單親媽撞違規車！3天後器捐…留..

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　..

即／北市18歲男家中縱火！轉身..

姐強押到亡母靈前跪歉原因曝　弟..

檳榔西施遭性侵　鄉代子囂張狠嗆

遭館粉洗版　詹江村提告288人

警特考班學生酒後鬧事　嗆未來學..

少女車上「賞鳥」　男友分手挨告

鋼條肛交15歲女友　男友改判2..

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

男騎重機自摔　慘遭「反光桿」斷..

連留守3天猝死　仁愛鄉建設課長..

準警察酒後鬧事　嗆警：比你懂法..

18歲男颱風夜撞樹慘死　律師揭..

更多熱門

相關新聞

高雄人口最多區之養成！總價800萬買3房　成屋預售都搶手

鳳山區是高雄人口最多的行政區，加上緊鄰原高雄市，購屋需求一直也是高雄最熱絡的行政區之一，例如自辦重劃區「華鳳特區」就是購屋熱區，不僅成屋賣到缺貨，預售案也寫下佳績，有建案3個月就賣了一半，也有建案開案當天就賣出5戶。房仲業者更指出，華鳳由於生活機能提升，近6年房價已大漲5成。

白鹿農損2547萬...台東最嚴重

60歲夫妻想嘿咻　驚覺「洞不見了！」　

華王大飯店11月歇業！曾文誠與象迷不捨

防災會議沒韓國瑜！李四川：他人在高雄

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱區曝」

冷凍庫驚見急凍鳥！女兒一句話超展開

Albee解放泳裝　網驚喊「露點了」

買牙膏「1大2小」超划算　她打開看傻了

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面