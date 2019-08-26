夫將妻推落水圳　妻獲救夫3小時後陳屍下游涵洞

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲彭姓男子26日凌晨疑似與66歲葉姓妻子爭吵後，竟將妻子推入水圳中，自己也縱身跳入水圳內，消防人員據報前往現場時，妻子已由民眾拉起，給予受傷頭部包紮止血後送醫。警消沿桃園大圳下游搜索，終於在3個多小時後，在水圳支線涵洞找到死亡的彭男。

▲將妻子推入水圳後跳圳自殺的彭男在涵洞內尋獲。（圖／消防局提供）

消防大隊表示，凌晨3時40分許接獲報案指稱有民眾在桃園區龍泉六街附近掉到水溝受傷，需要協助。於是出動轄區第一大隊中路分隊5車9人前往救護，抵達現場後家屬表示葉姓婦人被丈夫推下水溝，已由民眾拉起，頭部有撕裂傷，給予清洗傷口及包紮止血後協助送醫。

▲消防隊沿著桃園大圳下游支圳搜索。（圖／消防局提供）。

但將妻子推入水圳的的彭姓男子，經轄區員警調閱道路監視器未發現彭男離開現場，推估他疑似也跳下水圳中，於是展開搜索桃園大圳水域及其下游和支圳，直到清晨7時5分才在蘆竹區文新街與新興街口水圳涵洞內發現丈夫彭男，並將患者打撈上岸，外科OHCA，由中路93送桃園醫院。

不過，兩人的兒子表示，爸爸媽媽是因為病痛，所以才會想要一起攜手共赴黃泉，不過至於詳細原因仍有待調查釐清。

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