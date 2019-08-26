難忍妻出軌　他崩潰「不想你們悲哀活著」...載2幼女高速輕生

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記者蔡儀潔／綜合報導

「與其苟活不如我帶你們離開」，福建寧德一位26歲的吳姓男子近日載著2個女兒，在高速公路上打算輕生，所幸經過員警3次逼停，才沒發生悲劇。吳男當場情緒失控，崩潰大哭，稱妻子出軌離婚，難以承受家庭變故，所以想帶女兒離開人世。

▲吳男po出遺言 。（圖／翻攝自海峽都市報）

據《海峽都市報》報導，吳男日前在微信朋友圈po文，稱「唯獨死我才能徹底釋放，只是苦了我兩個寶貝女兒，居然（既然）他們都不要你，我只能選擇帶你們離開，雖然你們來到這世上不久，我也不想你們以後帶著悲哀活著，與其苟活不如我帶你們離開，這樣或許對你們會更好點。」

▲警方順利將吳男攔下 。（圖／翻攝自秒拍）

吳男當晚就開車帶著2個女兒，上高速準備輕生，所幸其親戚看到朋友圈，驚覺不對勁連忙報警。警方表示，事發當時，該男子上高速後北上行駛，在沿途林厝服務區停留，躲於加油站附近草叢，當交警靠近後，該黑色小車迅速駛去，他們一路追逐，小車亂竄，3輛警車先後3次逼停小車，但該車輛總是一次次逃離。

所幸最後吳男慌不擇路，選擇從隧道口前的U轉通道直接調頭，才被3輛警車包圍，這才將車控制，隨後交警成功從車後座解救下2名小女孩，並控制住情緒異常失控的駕駛。

▲警方抱著受驚的女孩，安慰吳崩潰大哭的吳男。（圖／翻攝自秒拍）

吳男事後透露，他一直在寧德市區鋁合金店鋪打工，妻子在老家帶孩子，因常年分居，幾個月前妻子出軌，日前與其離婚，因承受不了家庭變故，這才產生了輕生的念頭。網友對此紛紛表示，「有孩子了就應該堅強了，傻事不要做」、「妻子出軌是錯，你帶孩子輕生更是錯」、「為了孩子，要堅強」。