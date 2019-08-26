網咖打game尿意突襲！18歲男一起身「當場昏迷倒地」…醫曝恐怖原因：命危了

▲18歲男子長時間待在網咖打遊戲，沒想到從座椅起身後竟然暈眩倒地。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

許多人不管是在處理工作或是玩遊戲，總是長時間坐在電腦前，忘記要起身活動筋骨。大陸就有一名18歲少年小強（化名）因為連續15天待在網咖，且長時間坐著玩電腦遊戲，結果就在他起身想上洗手間時，突然意識模糊、面色發紫地昏倒在地。醫生緊急為他救治後發現，小強因為長時間靜坐引發肺栓塞，性命垂危，目前仍在加護病房觀察當中。

▼醫生檢查後發現，小強罹患了肺栓塞，性命垂危。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，事發在廣東省深圳市，寶安區人民醫院主治醫師表示，小強當時一直沒有察覺身體有異，直到從座椅上站起來準備上廁所時，突然感覺暈眩，隨後就昏倒在地；等到他被送到急診室時，情況已經十分危急，呼吸心跳隨時都會停止，所幸經過團隊搶救約2小時後，小強的性命才勉強保住。

醫生指出，正常人一般幾個小時沒有站起來的話，小腿靜脈血流就會回流得較慢，可能產生血栓；此時，如果人突然站起來，血栓便會剝落並且沿著血管回流，有機率引發栓塞。醫生提醒，民眾應盡可能在1個小時內就站起來1次，讓血液有機會回流，哪怕是原地踏步也好，否則長時間靜坐的話，患病風險就會提高。

據悉，大陸先前也曾發生因為久坐而引起肺栓塞的案例，一名男子和朋友到家裡來打麻將，一玩就是十幾個小時，沒想到他在摸牌過程中突然感到暈厥、呼吸急促，這才趕緊就醫治療。醫師表示，久坐的過程中儘量間斷地活動活動，下地走一走，改善一下下肢的血流回流，這不僅可以避免栓塞之外，對於預防下肢靜脈曲張也是很有幫助的。