貨車司機瞬間心跳停止　昏迷追撞前方車…母親急喊：快幫我急救

記者孫于珊／台北報導

台北市大安區仁愛路與建國南路口14日上午9時20分許，一名許姓小貨車男司機開車開到一半突然昏厥，貨車便失控追撞前方汽車，所幸無人傷亡，但司機早已無心跳，同車的司機母親著急地向警方說「趕快幫我急救！」經警方把握住黃金時間，及時實施心肺復甦術（CPR），才守住一條寶貴性命。

▲貨車司機開車突然昏迷追撞，警察CPR全力搶救。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

新生南路派出所警員劉辰鋒、王鴻幃獲報到場後，見一台小貨車追撞營小客車，但貨車司機許男還坐於車內且無任何反應。經司機母親慌張表示，許男突然陷入昏迷且已無意識，劉警當即將許男抬出駕駛，讓他躺至地上，確認許男已無意識且無呼吸心跳，為爭取救命時間，立即對許男施行CPR急救；另一名王警則在現場疏導交通，直至救護人員到場接手救護，後續送往台大醫院治療，許男病情順利恢復穩定。

大安分局呼籲，民眾駕車上路前應有充分休息，倘若自身健康不佳，經醫生評估有不宜駕駛情況，千萬不要勉強駕車上路！否則一旦於駕駛途中發生狀況，除了危及自身安全外，對於其他用路人也同樣危險。

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