狠男搶小黃把運將推入大排　變裝逃逸3小時...警衝網咖逮人

▲朱姓男子25日中午左右，在竹南火車站搭上小黃，到龍鳳漁港附近搶劫車上財物，並把運將推入大排內後逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名朱姓男子（31歲），25日中午左右，從竹南火車站搭乘1輛計程車，欲前往竹南龍鳳漁港，但行經西濱公路涵洞時，佯稱尿急下車，並誘騙駕駛人並將他推落大水溝中，強盜財物及計程車，造成被害人多處受傷後逃逸。

竹南分局分局長張文川立即成立專案小組，以發生地點同心圓偵辦；下午2時許發現遭搶的計程車及查獲嫌疑人逃逸後所搭乘車輛，不到3小時就在竹南市區1間網咖將嫌疑人逮捕到案，全案訊後依傷害、強盜罪移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

▲經竹南警方抽絲剝繭後，不到3小時的時間，就在市區1間網咖，將朱姓嫌犯逮捕到案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方調查，朱姓男子犯案前身穿黑色上衣，腳穿球鞋；但被警方鎖定時，已變裝為白色上衣及藍白拖，甚至還剪短了頭髮，但賊星該敗，依舊逃不過法律制裁；但因全案發生於純樸鄉間，刑案發生後引起民眾關注，在地方網路社群媒體紛紛留言，竹南分局專案小組能於3小時內查獲嫌疑人，起獲遭強盜財物及車輛，確實有效安定民心。

▲▼朱姓嫌犯在龍鳳漁港旁的涵洞內犯案，警方也在短時間內迅速找到被搶的計程車。（圖／記者黃孟珍翻攝）