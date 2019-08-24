小模「洗澡到一半」遭闖香閨！裸身周旋2小時　淫狼當庭「倒地休克」命危

▲施力仁尾隨小模侵入香閨意圖性侵，遭小模裸身澆熄慾火。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

性侵慣犯施力仁於2018年3月晚間，盯上一名20多歲網拍女模小曼（化名），一路尾隨，並趁她洗澡時，闖入浴室要性侵她，最後靠著小曼的冷靜機智，讓施姓惡狼未得逞，而施男最後也被判刑。不過，施男23日因另案被北檢提訊時，突然倒地不起，當場休克命危，目前仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。

台北市中山區2018年3月間發生一起性侵未遂案件，身材高挑長相清秀的小曼，外出購買消夜返回租屋處途中，突覺遭人跟蹤，小曼隨即返家沖澡。但洗到一半，突然被人從後方抱住，之後惡狼施力仁隨即以浴巾壓制小曼口鼻，企圖性侵，小曼急中生智，雖然沒穿衣服，但冷靜與施男交心相談近2小時，順利澆熄對方慾火。

施力仁離去後小曼隨即報警，警方循線將人逮捕到案，而施男最後也被依妨害性自主判刑，但由於施男還有另案控告他人妨害名譽，因此24日被檢方提訊，未料當天中午開庭時，他原先在偵查庭內等候庭訊，卻在檢察官走進時，突然在座位倒地不起，當場休克命危，目前仍在醫院搶救當中。

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