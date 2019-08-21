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每天14hrs領3萬出頭！火鍋店暗黑制度一出...員工慘爆：到凌晨4點做功德的

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機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲上班都是14小時起跳。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

面對慣老闆的壓榨，許多局外人不解「為何要忍氣吞聲？」但真正踏進行業，才能體會背後辛酸，與勢單力薄的無力感。一名網友忍不住替朋友發聲，對方在火鍋店工作，每天至少14小時起跳，才月領3萬出頭，而「猖狂」的加班方式，竟沒有加班費可領，讓外人都看不下去了。

網友在「爆怨公社」幫忙抱不平，友人月薪3萬多，原本工作時間從早上10點半到晚上10點半，整整12小時，結果新制度更誇張，竟然拉長到隔天早上6點半。

請繼續往下閱讀...

▲火鍋，臭臭鍋，一人鍋，涮涮鍋，麻辣鍋，養生鍋。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他表示，朋友經常打完卡後繼續做，講白了就是無薪加班，「偶爾1-2小時倒是可以接受，重點是...早上10點半上到隔天凌晨4點，上個月還連續3天，做這種16-18小時的，而且平日也是工作14小時以上，大半夜得看一大堆公司的Line，下班或放假還要回覆公司訊息，甚至回公司開會，慘的是全不列入加班。」

最後，原po不禁感嘆，「唉...不是草莓族，而是公司制度糞到不行，實在非常想通報讓他飛起來。」而網友們看完也傻眼，「這種店倒一倒吧」、「支持提告，加油」、「保留上下班證據、實際下班後打卡跟Line當證據，真的不做找勞保局要回來」、「這不通報真的累死」、「對私人公司來說，勞基法是參考用的，就算你去舉報違反勞基法，他們還是能有解釋算法的說法」、「外勞福利都比較好」。

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關鍵字：火鍋店,慣老闆,壓榨,低薪,加班,爆怨公社,黑心公司

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