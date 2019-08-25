網購千元木砧板...開箱驚見「深綠霉菇培養皿」噁爆　誇張後續萬人譙翻

▲發霉砧板 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張嘉晏／綜合報導

網路購物畢竟無法先看到實品，建議還是從比較有保障的平台購買，後續如果要退貨比較方便。一名女網友在臉書購買了一塊價值千元的松木砧板，沒想到開箱後卻只見整片「發霉木塊」，誇張的後續更是讓萬人罵翻了。

一名女網友在臉書「爆料公社」分享差勁的購物經驗，她日前在臉書上花了1千多元買了一塊「圓形松木切菜板」，沒想到商品送達後，眼前的景象卻讓她大傻眼。只見年輪切菜板上布滿了綠色的黴菌，除了中心點，其他地方無一倖免，就連白色的包裝袋上也都沾滿了深綠色的痕跡，讓人不敢相信這是新品。

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▲太慘烈了......。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO隨後私訊賣家詢問這是什麼情形，對方卻回說「這是怎麼啦？」、「我們寄出的時候都有仔細檢查過」，然而一對照實品，這樣的說法實在讓人難以信服。原PO接著則是爆氣回覆「我才要問你」、「我要退貨」，但對方卻要她先洗一下看看，隨後便直接封鎖斷聯繫，讓她超無言。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲原PO跟賣家講沒幾句後就被封鎖了。（圖／翻攝自爆料公社）

這則貼文截至目前為止，已經吸引了1.7萬網友看傻，大家紛紛表示「賣家有檢查？他眼睛是瞎了嗎」、「比扯鈴還扯」、「海苔年輪蛋糕」、「我家不要的木頭砧板都比這個好」、「洗了就改說『碰水了不能退貨了』，騙術一堆」。

還有網友開起玩笑表示「證明這沒有防腐劑」、「傻傻的，再放個幾個月，靈芝長出來就愛死賣家了，賣家辛苦地在出廠前先培養菌株了說」、「千萬別刷洗...準備養香菇了」、「很天然」。

此外，還有人分析可能因為近日天氣陰晴不定，砧板出貨時或許真的是完整的，但在運送有碰到水，累積一段時間後才會變成如此慘況。不過也有網友認為，賣家如果真的憑著良心做生意，大可協助處理，何必封鎖消費者；同時亦有不少過來人勸「不要在臉書買東西」，建議多搜尋其他更有保障的網站，否則真的很容易吃虧被騙。

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