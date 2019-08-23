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OL雪紡襯衫美翻！一到貨「這是科技廠制服吧」看傻　妹子神救援逆轉

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▲本尊真的很地獄。（圖／翻攝自美妝公社）

▲本尊真的很地獄。（圖／翻攝自美妝公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

常有人吐槽「網拍與現實的差距」，的確網上照片大多勸敗效果十足，有些品質好、差異不大，但有的穿上、甚至開箱的那一刻後，就變成了悲劇。一名女網友發現，日前網購的雪紡襯衫，竟和科技廠制服撞衫，傻眼之餘也不禁苦惱，究竟該怎麼搭配才能穿出門。

女網友在「美妝公社」崩潰發文，「請問這件衣服還有救嗎？有建議搭配，或還能穿出去嗎？還有另一件也頭很痛......。」只見模特兒身上的雪紡襯衫，為之前爆紅的莫蘭迪色系，剪裁合宜，飄散著一股OL女神氣質，相當適合平時上班的穿搭。

請繼續往下閱讀...

店員除了要忙結帳還要幫客人找網購包裹。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

沒想到，當褪去女神濾鏡，雪紡襯衫瞬間有種工廠制服的即視感，不僅成了死板板又沒有光澤的普通藍色，料質質感頗差，連板型也很「粗獷」，和修身全然沾不上邊。而原po也很無奈，「我知道網購衣服風險很大，但差這麼多的，真的是第一次看到！」

看到這悲劇的本尊，網友們紛紛笑回，「這是中鋼制服吧」、「真的不是某個科技廠的衣服嗎」、「好像工廠女工」、「對不起我笑了，色差差好多呦」。

當然，也有很多熱心妹子建議，「穿白色寬褲，內裡搭個小背心，不要扣扣子，把下排釦子扣2-3個，尾部綁起來或是紮進去」、「白色高腰長褲，然後紮衣服」、「下半身搭白色裙子或褲子」、「開3顆扣子變一字領，下擺兩邊綁起來變高腰，再穿一件同色系高腰褲就行」、「如果合身的話，一樣可以配窄裙或窄版長褲」。

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關鍵字：雪紡襯衫,網購,網拍,科技廠制服,OL,美妝公社

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