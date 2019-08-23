瞄準無卡族消費實力　電商陸續拋出無卡分期、後支付

▲網路購物付款結帳，許多人習慣使用信用卡，而台灣信用卡市場的發卡率雖高，仍有多達3成、20歲以上民眾是無卡族。（示意圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

電商為擴大客群，從金流上找出新玩法，包括PChome、Yahoo奇摩購物中心、樂天市場皆陸續推出「無卡分期」、「後支付」等付款方式，所瞄準的目標，正是那些有消費能力、卻沒有信用卡的無卡族群。

台灣網購市場發展成熟，其中，貨到付款、銀行轉帳、信用卡等多元便利的支付模式，可因應不同網購族下單所需，不過據交通部、資策會與信用卡處理中心等調查指出，2018年台灣人最常使用的多元支付工具仍以現金為主，信用卡與行動支付則約占5成；雖然信用卡直至今年6月全台流通數已達4,531萬多張，創下新高，但仍有827萬20歲以上民眾未持有信用卡，占總人口數的33%。

率先看準這群網購無卡族的Yahoo奇摩購物中心，去年6月推出無卡分期服務後，為營收注入新動能，統計今年上半年業績累積近億元。目前超過2,500件商品可選擇使用無卡分期，品類涵蓋3C家電、精品、美妝、流行、機車等，今年5月更攜手中租與車博資訊，將品項拓展至「外匯車」，商品量年成長近2倍。

Yahoo奇摩購物中觀察，其中成長動能以精品珠寶最強勁，相較於去年8月，今年3月銷售量大幅成長8倍。無卡分期熱銷的以高單價商品為主，Top5分別為iPhone手機、機車、Mac平板、電腦、精品，其中居冠的iPhone手機在整個無卡分期業績占比達4成，機車則占2成，另外，電視、冷暖空調銷售業績也有明顯上升。

今年5月，樂天市場也首度推出「無卡分期」服務，主要針對大學生特別推出購買機車可以12期、24期無卡分期，發現至今3個月以來，銷售業績成長超過200%，其中超過9成消費者為25歲以下的學生族群，顯見這項服務提供新世代全新的網購體驗。

此外，Yahoo奇摩購物也進一步剖析消費輪廓發現，無卡分期消費族群中，男女比例各半，20～24歲為消費主力，並以30歲以下占比最高，超過全站同齡占比的2倍。無卡分期平均客單價為一般消費者的7.5倍，男性喜愛手機、筆電，女性偏好購買精品包、精品錶、精品配件為主，其次為日韓品牌冰箱和洗衣機。

由於電商年輕化成為當前勢，PChome觀察到年輕用戶在購買頻次和購買力上，已成為消費主力之一，因此也跟進導入新支付型態，日前宣布與日商恩沛合作，於PChome24h購物推出AFTEE後支付，提供網購族先取貨、後付款的消費方式，接下來預計10月將上線無卡分期，鎖定年輕消費者、無卡族、行動購物族群，免卡照樣能購物。