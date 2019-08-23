網購1萬元Apple Watch！他一拆箱驚見「4顆OO」傻眼...當場暴怒：臭騙子

▲男網友本來想網購一支Apple Watch，沒想到卻被騙。（示意圖／翻攝淘寶網）

記者洪珮瑄／綜合報導

現今有不少人都喜歡在網路上撿便宜、滿足購物慾望。山東省青島市一名李姓男子日前上網購買一支2200元（台幣約9740元）的手錶，沒想到拆開包裹一看，裡面的實品竟和網路上看到的完全不同，讓他當場暴怒喊，「臭騙子！」

據澎湃新聞報導，李男近期在「閒魚平台」上看到名爲「佳在峯中」的賣家所張貼的文章，內容正出售一款二手的Apple Watch4，並且標明是原裝的黑色橡膠帶，外加黑色剛帶，價錢爲2200元（台幣約9740元）。除此之外，該賣家還在文末註記，「轉帳價，閒魚加300元（台幣約1,328元）」。

李男當時看中了這款手錶，於是便私訊賣家。他表示，原本想要直接在閒魚上進行交易，但賣家一直強調，若透過閒魚就要多加300元（台幣約1,328元），而且流程較慢，被對方說服一番後，自己便答應了。

▲賣家當時一直建議李男，別在閒魚平台上購買。（圖／翻攝澎湃新聞）

在交易的過程中，該賣家先叫李男加其微信，之後再給他二維碼，要求直接轉帳2200元（台幣約9740元）。隨後，李男於10日收到了包裹，拆開後發現裡面並不是賣家當時刊登出來的二手Apple Watch，而是4個蘋果，外加一款非常破舊的米奇圖案手錶，讓他當場傻眼。

李男表示，自己第一時間聯繫了賣家，沒想到卻發現自己的微信和閒魚帳號已被賣家封鎖，而且對方所留下的電話號碼也變成空號，氣得立刻報警。

▲該名男網友打開包裹一看，竟是一支破爛手錶和4顆蘋果。（圖／翻攝澎湃新聞）

阿里集團公關部一名工作人員22日表示，李男該次購物並不是在「閒魚平台」上完成交易，而閒魚也曾發佈相關風險提示，提醒消費者不要透過其他外部聊天工具進行溝通，以避免在交易中被騙。據悉，閒魚已在8月16日對涉事賣家作出處罰，並配合警方調查。