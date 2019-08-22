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中秋瘋買台南麻豆文旦　網購禮盒銷量飆漲4倍

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東森購物推文旦早鳥優惠（圖／翻攝自東森購物網）

▲中秋送禮，文旦禮盒也是很熱門的伴手禮之一，東森購物網把握檔期推文旦早鳥優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節將至，除了吃月餅，當然也少不了應景水果「文旦」。不論是鶴岡文旦、麻豆文旦，消費者各有所好，網購通路也在近期湧現文旦買氣，像是搶手的台南麻豆文旦禮盒銷量成長4倍。

東森購物表示，9月份陸續將出產台南麻豆文旦，水分多、果肉較細、口味也較甜，提供給消費者選擇，另外也推薦SGS認證50年老欉「王家」鶴岡文旦，特色在於天然種植、香甜肉細、皮薄多汁，禮盒5台斤2箱600元有找；目前文旦和月餅皆推出早鳥優惠價全面95折，預計今年中秋檔期業績，將較去年成長至少20%。

生活市集則觀察站上數據指出，每年中秋節必吃的文旦，普遍自8月中旬開始湧現買氣，並在9月份達到銷售高峰，以今年為例，8月迄今文旦禮盒銷量已較上月同期成長超過4倍，其中「麻豆60年老欉文旦禮盒」十分受到消費者青睞。

生活市集指出，由於文旦果樹越老越甘甜，養分精華易集中在每顆果實裡，使得肉質細緻柔軟多汁，富含多種酵素及豐富纖維質，加上其採用草生栽培不用除草劑，食用上吃得安心，無論是與家人分享或送禮都合適，近一週銷量較前週提升3.5倍。

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關鍵字：中秋,文旦,麻豆文旦,鶴岡文旦,網購,東森購物,生活市集

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