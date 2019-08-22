人氣鳳凰酥3天熱賣超過400盒　月餅珍奶入餡討論度爆表

▲東森購物今年推出月餅禮盒數量，較去年增加4～5成，提供消費者多元選擇。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

距離中秋節剩下不到一個月，網購市場的月餅買氣也逐漸升溫，在購買趨勢上，一般大眾仍偏愛挑選名店與傳統口味，像是鳳凰酥3天賣出超過400盒，不過也有不少人喜歡嚐鮮，再加上今年珍珠奶茶話題討論度超高，因此有店家特別推出珍奶月餅搶攻年輕客群，挑戰消費者的接受度。

針對中秋節送禮商機，東森購物找來30家國內一線品牌合作，推出月餅禮盒數量較去年增加4～5成，除了主打佳德、小潘、紅豆食府和香港美心月餅等名店，其他像是較新的元明商店，因為月餅口味創新，頗受年輕人喜愛。此外也觀察到，今年月餅價格帶介於300～900元，其中較熱銷落在599元上下，且仍以鳯梨酥、鳯凰酥和蛋黃酥等傳統口味最受歡迎。

momo購物網今年同樣網羅近30間食品名店，推出「中秋大團圓月」活動，提供破千款月餅禮盒供選擇。今年月餅銷售兩大主流為「經典老字號」，像是流心月餅、鳳黃酥等，延續歷年熱絡買氣十分暢旺；另一是搭上「時事話題」，如漫威、迪士尼口碑電影聯名禮盒與珍珠奶茶口味月餅，由於近年月餅年輕客群有逐年增加趨勢，所以像是特色口味月餅、冰淇淋就深受年輕客群喜愛，且商品附加價值也是觸動消費者選購的關鍵，有多款外盒兼具送禮與珍藏價質。

▲Haagen-Dazs與玩具總動員推出2019迪士尼限量冰淇淋月餅，以巴斯光年、胡迪警長、三眼怪等一系列造型冰淇淋月餅收服粉絲的心。（圖／momo購物網提供）

▲金格食品推出珍奶口味月餅，內陷包裹Q彈的椰果珍珠搶攻年輕客群。（圖／momo購物網提供）

生活市集表示，8月迄今月餅整體銷量已較上月同期暴增超過18倍，其中又以鳳梨酥、鳳凰酥等經典糕餅最受歡迎，熱銷品項則大多介於單顆30～85元。而消費者對於中秋送禮格外注重大方體面，帶動具備知名口碑、包裝精美的人氣名店品牌成為採購首選，例如「佳德人氣經典鳳梨酥禮盒」，每盒12顆份量送禮或自用都合宜，近兩週銷量較前兩週大幅成長超過8倍；「板橋名店小潘鳳凰酥」主打用料實在，內餡富含濃郁奶香、甜而不膩，中心還包裹鹹蛋黃，滋味甜鹹交錯相當涮嘴，近3天賣出超過400盒。