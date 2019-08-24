屏東自來水輸水管線排氣閥遭自小客車撞壞　水柱噴10米高

▲自來水公司大型水管排氣閥遭自小客車撞壞，水柱噴高達4~5公尺，警方進行管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名50多年次的男子，24日早上駕駛自小客車行至屏東縣枋山鄉台26線H會館附近南下路段，因天雨路滑，衝入路邊坡道，車輛翻轉，被樹卡住，他自行爬出車內脫困，跑到路旁向警方報案，人未受傷，但衝入過程擦撞自來水公司輸送水管排氣閥，造成水柱噴高達10公尺，聲勢驚人，引來往來用路人側目。

▲▼自小客車被樹卡在、扡吊。

警方調查，這名駕駛人在恆春地區工作，由於白鹿颱風來襲，今天早上9點左右，駕駛自小客車要到恆春，途經台26線南下行駛於內車道，行經4.2公里處時，也就是H會館附近南下路段，因天雨路滑，不慎失控衝入路邊邊坡，車體剛好被樹卡住。

▲警方管制交通。

駕駛自行爬出車外，爬到路面，向警方報案；警方趕到，發現有水柱噴高10公尺，感到奇怪。駕駛表示，不知是否車輛在衝入過程擦撞導致。

由於該道路是屏東往恆春地區主要道路，警方架設交通管制錐，提醒往來用路人後，連絡自來水公司恆春營運處人員前來了解，水公司人員表示，該大型輸水管的管排氣閥已被事故車輛撞斷脫落，將緊急聯絡臺中廠商盡速到場維修。

水公司人員已在下午3點進行搶修，目前還不了解是否會進一步影響供水。