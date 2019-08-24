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失聯移工深夜喝酒開趴醉茫　遭移民署一舉查獲8人

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▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊在七股區某平房，查獲8名酒醉的失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊在七股區某平房，查獲8名酒醉的失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊據報，於凌晨時分循線前往七股區某平房，一舉查獲8名開趴酒醉不醒的失聯移工，，將酒醉未醒的8名越南籍失聯移工一舉緝獲，8名越南籍失聯移工經調查後，全數解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊在七股區某平房，查獲8名酒醉的失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊於日前接獲線報，台南市七股區某平房內住有多名失聯移工，白天不定時前往四處打工，夜間則聚集該處喝酒開趴，影響附近住戶安寧，經台南市專勤隊前往實地勘查，發現確有非法移工居住跡象，動員17名人力，將酒醉未醒的8名越南籍失聯移工一舉緝獲。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊在七股區某平房，查獲8名酒醉的失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊在七股區某平房，查獲8名酒醉的失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊幹員利用凌晨天未亮之際，採前後門包夾突襲，屋內8名失聯移工個個酒醉未醒，仍處於酣睡中，根本來不及逃跑，被專勤隊幹員喝令驚醒時，仍一臉恍惚，不知發生何事。8名越南籍失聯移工經調查後，全數解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊在七股區某平房，查獲8名酒醉的失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市專勤隊隊長熊德仁呼籲，各行各業均不得聘僱失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一經查獲，對於雇主及非法仲介絕對嚴懲；移民署將持續結合各執法機關，擴大掃蕩查緝，絕不手軟！

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關鍵字：失聯移工,開趴,醉茫,移民署

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