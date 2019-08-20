移民署攜手嘉義市政府迎向新住民　剖椰子、泡咖啡同樂

▲移民署、嘉義市政府關心新住民，藉由各新住民國家文化活動讓彼此更融入。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市政府，18日在蘭桂坊花園酒店舉辦「親子共讀與各國甜點大 PK」，民政處處長劉美鳳、教育處副處長林喜信代表黃敏惠市長與參加活動的新住民家庭一起製作越南咖啡、剖椰子。

▲沖泡越南奶茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府表示，市長黃敏惠對於新住民的照顧非常重視，就任一個月成立新住民事務委員會，從生活照顧、教育等八大面向全方位照顧。新住民朋友生活在這裡就是「嘉己人」(自己人)，讓我們一起努力，讓生活更充實美好快樂。



嘉義市服務站主任鄧宇哲表示，移民署與嘉義市政府攜手合作推動新住民照顧輔導各項措施，已是連續第三年舉辦多元文化活動，感謝市長黃敏惠大力支持，讓260個新住民家庭渡過快樂的暑假時光。



活動由民政處長劉美鳳、嘉義市服務站主任鄧宇哲一起製作越南咖啡、剖椰子。在新住民老師的帶領之下，沖泡出一杯杯帶著煉乳香的越南咖啡；同時新住民老師更現場展現剖椰子的技術，俐落的刀法瞬間就將硬殼椰子內的椰汁取出，並且製作出香甜的椰奶，讓小朋友們喝的超級開心。



另外活動中的「親子共讀」，讓平時忙碌於學業與工作的新住民家庭，利用難得的機會增進親子感情，也了解養成閱讀習慣對於提升學習能力的重要性。下午則是重頭戲「各國甜點大PK」，精心準備冰沙、霜淇淋、雞蛋糕等甜點，除了讓參加民眾品嚐也能夠體驗製作。