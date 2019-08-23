移民署查處逾期外來人口　1天內抓321人！「這個國家」最多

記者孫于珊／台北報導

移民署23日總動員！針對外來人口易聚集處所，清查逾期外來人口及非法雇主、非法仲介。本次行動截至下午4時止，共查處逾期外來人口321人，其中失聯移工202人占大宗，國籍別以越南籍最多，同時也查獲非法仲介24人，非法雇主95人。

▲新北市專勤隊查緝一間印尼食品加工廠。（圖／記者孫于珊翻攝）

移民署各地專勤隊結合警察機關、勞政主管機關、海巡署、調查局、及憲兵指揮部等相關權責單位，趁白鹿颱風來襲前發動全國聯合擴大查察勤務，台南市專勤隊凌晨天未亮時，在七股區發動突襲，一舉查獲8名酒醉酣睡的失聯移工；新竹市專勤隊在竹北工地一舉查獲13名失聯移工；新北市專勤隊，在一間印尼食品加工廠查獲4名失聯移工。全台查處行動大有斬獲，不讓逾期外人誤以為颱風天執法鬆懈，能在外趴趴走。

▲台中專勤隊查緝在台逾期外來人口。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

移民署表示，為了有效降低在台逾期外來人口，除持續加強國境線上口詢工作，境內推動專案加強查處外，也持續協調外交部、勞動部等權責機關，從源頭強化審查機制，防杜不法人士來台從事違法（規）活動，並呼籲逾期外來人口儘速出面、自行到案，勿存僥倖心態滯留在台。

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