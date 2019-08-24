逾期越南外僑非法打工遭查獲　辯稱：混口飯吃未支薪

▲▼ 逾期越南外僑非法打工遭移民署查獲。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊執行全國性專案查處非法外來人口，23日循線於嘉義市某廢棄木材回收場查獲1名越南籍阮姓逾期男性外僑非法打工，阮男當場向專勤隊移民官辯稱，只在該處協助整理廢木材，沒有跟老闆領薪水，老闆只有提供三餐，混口飯吃。



專勤隊深入瞭解後，才知道阮男2017年8月以探親事由來臺，至今逾期停留近2年，逾期期間在臺南、嘉義一帶四處打零工協助農務或幫忙資源回收等粗重工作，辛苦賺的薪水都請合法來臺的同鄉匯回越南老家。阮男被查獲後企圖以「混口飯吃」為由，以掩飾非法工作的事實，但仍難逃移民官深入追查。

移民署嘉義市專勤隊表示，聘僱外國人需經勞動部許可，本案雇主指派未經許可之外國人提供勞務，已構成非法容留外國人工作，違反就業服務法第44條之規定，經移送縣市政府勞政單位可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金，提醒民眾勿誤觸法網或以身試法，否則將得不償失。若要檢舉失聯移工及非法外來人口，請踴躍撥打移民署嘉義市專勤隊檢舉專線05-2313609。