白鹿直撲台灣！台東市區超狂暴雨...招牌強風中猛甩　她緊縮身子低頭突圍

記者黃彥傑、戴若涵／台東報導

白鹿颱風進逼台灣！中央氣象局23日接連發布海上、陸上颱風警報，24日是影響台灣最劇烈的一天，而首當其衝的東南部地區也早已出現雨勢，台東市區風強雨大，不少上午開門營業的店家見狀，紛紛將物品收進店內，也有機車騎士受強風影響，得先停靠路邊再繼續行進。

▲白鹿颱風來襲，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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台灣東南部地區上午便能感受到明顯的降雨，台東市區有店家一早開門營業，看到風雨轉強，趕緊將物品收進店內，還有娃娃機店家用繩索固定在牆外的帆布招牌也被強風給吹散，隨著強風搖擺，就連店內的娃娃也被強風吹散到路面。

在豪雨、強風的雙重來襲下，穿著雨衣的行人走在路上也舉步維艱，只能微傾著身子緩步前進，還有機車騎士受強風影響，差點失去平衡，才行駛短短約30公尺的路程，便停下來2次，路旁停放的機車也被吹倒，看起來相當危險。

▲▼強風加豪雨讓行人及店家都備感困擾。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

另外，綠島地區也受颱風劇烈影響，豪雨不斷降下，行車視線不佳，路旁的樹叢也被吹得東倒西歪，朗島灣更可見一波一波的大浪狂捲，呼籲民眾颱風天若出門須注意路況，此外，勿到海邊觀浪戲水，以保障自身安全。

▲▼ 綠島地區也受颱風劇烈影響 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲綠島雨勢相當驚人， 路樹也被吹到瘋狂搖擺。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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