　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士「神風式挺進」！狂切5車道+逆向　玩命畫面曝...網驚：明年普渡一起拜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者戴若涵／綜合報導

這樣騎車真的超危險！高雄一名駕駛日前行經中正路、建軍路口時，目睹一名機車騎士疑似是貪快，竟一口氣跨越5個車道試圖左轉，過程中驚險閃過數輛汽車，最後因往來車輛太多，騎士更乾脆逆向行駛在快車道上，讓目擊全程的駕駛忍不住直呼，「神風三寶」。

受西南氣流的影響，近日來南台灣受雨彈襲擊，駕駛人行車視線不佳，行經車流量大的路口時更需小心！但18日下午13時發生在高雄市中正路、建軍路口的這一幕卻讓高雄一名汽車駕駛傻眼，並在臉書社團「爆料公社」分享行車紀錄器影片，直言根本是「七月趕普渡的神風三寶」。

▲▼高雄騎士連跨5車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼高雄一名騎士從最右側一路狂切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼高雄騎士連跨5車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

仔細一看影片發現，穿著黑色雨衣的機車騎士，從最右側的車道一路向左切斜斜挺進，完全不顧往來的車輛，騎士先驚險超過一輛銀色轎車到了對向車道，隨後準備再跨越車道時，被對向行駛的車輛給擋住，只好回切，但又切不回原本的車道，騎士最後乾脆在快車道上逆向行駛，讓路過駕駛全看傻眼。

這段影片曝光後，不少網友直呼「看他一副趕著要去搶吃祭品的樣子」、「移動式神主牌」、「鬼門又還沒要關，急三小」、「高雄式左轉2.0終極版」、「夭壽，好兄弟在七月趕著抓交替。這騎士是趕快去赴約嗎？」、「煞車皮超貴，捨不得煞車」、「前無古人，後無來者，他媽你最屌，神風特攻隊」、「明年普渡一起拜」、「7月出來抓交替，應該是鬼遮眼沒錯。」

▲▼高雄騎士連跨5車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼騎士完全不顧路況的行為，讓不少駕駛驚呆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

▲▼高雄騎士連跨5車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

►戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

與人妻「車內激情Play」！綠帽夫驚見怒告...他光屁股瞎喊：在後座各自自X

影／獲公公信任握財政大權！她7年偷吸4857萬...被抓包喊「會賠」卻耍賴　下場曝

電眼正妹遭撞「骨盆全碎」慘躺地！肇事男竟留字條：有事打給我...當場丟包

ET快訊
快訊／再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害
「白鹿」颱風最快明生成！低壓雨彈來襲2縣市拉警報
騎士「神風式挺進」畫面曝光！狂切5車道+逆向..網驚：普渡一

關鍵字：高雄,騎士,快車道,三寶,逆向,神風特攻隊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破壞逸仙國小石狛犬辯反日本殖民　李承龍等人判賠22萬

5男「沒證件遭拒」持球棒怒砸KTV　警出動快打3hrs逮回

15分的路程變4分鐘！1歲女童高燒「眼神上吊」　員警載她飆去醫院

台南六甲民宅火警　中年男涉縱火強制送醫

騎士「神風式挺進」！狂切5車道+逆向　玩命畫面曝...網驚：明年普渡一起拜

天下第一署人事調整　專辦大鱷「學姊陳玉萍」接任發言人

工廠違建狂被檢舉！老闆砸12萬買槍　撂友當街開轟...「抓耙子」 慘穿胸險死

台東長濱黃金橋沙灘又傳溺水！50歲男被釣客拉起仍不治

小鳥飛走了！隔褲3摸8歲童GG　義大利摸的...「不素男」獲不起訴

馬英九讚英勇女鄉長許淑銀　貪污救災費判刑8年半定讞

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

破壞逸仙國小石狛犬辯反日本殖民　李承龍等人判賠22萬

5男「沒證件遭拒」持球棒怒砸KTV　警出動快打3hrs逮回

15分的路程變4分鐘！1歲女童高燒「眼神上吊」　員警載她飆去醫院

台南六甲民宅火警　中年男涉縱火強制送醫

騎士「神風式挺進」！狂切5車道+逆向　玩命畫面曝...網驚：明年普渡一起拜

天下第一署人事調整　專辦大鱷「學姊陳玉萍」接任發言人

工廠違建狂被檢舉！老闆砸12萬買槍　撂友當街開轟...「抓耙子」 慘穿胸險死

台東長濱黃金橋沙灘又傳溺水！50歲男被釣客拉起仍不治

小鳥飛走了！隔褲3摸8歲童GG　義大利摸的...「不素男」獲不起訴

馬英九讚英勇女鄉長許淑銀　貪污救災費判刑8年半定讞

中美貿易戰美方示好　經長：華為豁免令延長90天是好事

破壞逸仙國小石狛犬辯反日本殖民　李承龍等人判賠22萬

邊滑手機邊涉水！黑衣男踩空「瞬間消失水面」　隔日變浮屍

台新創挺進國際　成推動分散式帳本、區塊鏈生態系發展成員之一

快訊／再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

包租公婆「逃生」不及！南榮科大停辦　周圍學套租金崩跌4成

「我跟國台辦就是對手關係」　柯文哲嗆蔡衍明：你跟國台辦什麼關係？

溫和狗產後「性情突然大變」　變態情侶就餵牠毒香腸再割喉拋棄

【廣編】金格中秋鑽石月餅曝光　創意珍奶、芝麻爆漿超吸睛

殯儀館附近你敢住嗎？沒禁沒忌　雙北這2區買房省1成

社會熱門新聞

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠4..

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活..

朋友突叫「岳父」！他一問才知小..

高雄街頭驚見「2公尺長」巨蟒！..

「最強外流影片」喊+1　人夫手..

桃園少女被軟禁3年…1招得救「..

機車踏板獨留娃　媽媽們都心碎了

兒留學滯美2年半躲兵役　母幫腔..

工讀生控遭性侵！經理提「壓頭說..

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀..

小型起重機輾斃單車婦！死者「上..

三芝3樓透天厝大火　弟逃兄喪命

工人挖水溝見「婦仰倒門口」氣絕..

科技廠管線爆炸　車主：差點回不..

更多熱門

相關新聞

館長1張圖完爆韓：可否選總統？

高雄市長韓國瑜帶職參選2020總統，違背當初上任諾言，讓館長陳之漢一夕間從韓粉變成韓黑！昨（19）日，韓國瑜開直播喊話，「立志當全台灣最認真的市長」，並堆起一人高的公文要和蘇貞昌一下高下，怎料此舉引發館長側目，他也有樣學樣，用衛生紙疊高樓諷刺韓市長。

前騎士主帥布拉特自揭患多發性硬化症

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

高雄街頭驚見「2公尺長」巨蟒！騎士壓到慘摔

高雄發大財！它6月狂撈1100萬　駕駛：沒人性

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

今全台有雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死手術台

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面