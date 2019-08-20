騎士「神風式挺進」！狂切5車道+逆向　玩命畫面曝...網驚：明年普渡一起拜

記者戴若涵／綜合報導

這樣騎車真的超危險！高雄一名駕駛日前行經中正路、建軍路口時，目睹一名機車騎士疑似是貪快，竟一口氣跨越5個車道試圖左轉，過程中驚險閃過數輛汽車，最後因往來車輛太多，騎士更乾脆逆向行駛在快車道上，讓目擊全程的駕駛忍不住直呼，「神風三寶」。

受西南氣流的影響，近日來南台灣受雨彈襲擊，駕駛人行車視線不佳，行經車流量大的路口時更需小心！但18日下午13時發生在高雄市中正路、建軍路口的這一幕卻讓高雄一名汽車駕駛傻眼，並在臉書社團「爆料公社」分享行車紀錄器影片，直言根本是「七月趕普渡的神風三寶」。

▲▼高雄一名騎士從最右側一路狂切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

仔細一看影片發現，穿著黑色雨衣的機車騎士，從最右側的車道一路向左切斜斜挺進，完全不顧往來的車輛，騎士先驚險超過一輛銀色轎車到了對向車道，隨後準備再跨越車道時，被對向行駛的車輛給擋住，只好回切，但又切不回原本的車道，騎士最後乾脆在快車道上逆向行駛，讓路過駕駛全看傻眼。

這段影片曝光後，不少網友直呼「看他一副趕著要去搶吃祭品的樣子」、「移動式神主牌」、「鬼門又還沒要關，急三小」、「高雄式左轉2.0終極版」、「夭壽，好兄弟在七月趕著抓交替。這騎士是趕快去赴約嗎？」、「煞車皮超貴，捨不得煞車」、「前無古人，後無來者，他媽你最屌，神風特攻隊」、「明年普渡一起拜」、「7月出來抓交替，應該是鬼遮眼沒錯。」

▲▼騎士完全不顧路況的行為，讓不少駕駛驚呆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

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