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小兄妹3人凌晨騎自行車瞎晃！母一接警電話「嚇歪秒掛」...真相曝光超傻眼

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記者戴若涵／嘉義報導

嘉義3名小兄妹日前凌晨不睡覺，騎單車在外趴趴走！民眾驚見趕緊報警處理。警方獲報到場後，隨即詢問孩子們的父母姓名，並將人護送回家，結果請媽媽簽名時，卻發現孩子說的名字與媽媽簽的不吻合，驚覺不對勁，原來孩子的媽是一名通緝犯。

▲▼嘉義3姊弟凌晨趴趴走，意外曝光母親通緝犯身分。（圖／東森新聞）

▲▼嘉義3兄妹凌晨趴趴走，意外曝光母親通緝犯身分。（圖／東森新聞，下同）

日前嘉義一名穿著黃色上衣的小哥哥凌晨不睡覺，帶著2個妹妹騎單車外出遊玩，在民雄陸橋被民眾發現。警方獲報3名孩子在外遊蕩，由於擔心正在施工的民雄陸橋周邊視線不良、車流量大，行車速度又快，會對3個孩子造成危險，立刻調派2部巡邏車到現場，將孩子護送回家。

▲▼嘉義3姊弟凌晨趴趴走，意外曝光母親通緝犯身分。（圖／東森新聞）

員警表示，通知孩子母親時，對方一開始沒接電話，後來接通了，一得知是警方來電，「她就把電話掛掉」，原先還百思不得其解，結果抵達3兄妹住處時，一切都揭曉了！

送孩子抵家時，警方請自稱姓「吳」的媽媽簽名，透過警用電腦調查驚覺「照片和本人完全不同」，且詢問孩子們媽媽的姓名時，孩子也稱媽媽姓「許」，旋即要求媽媽說出真實姓名，原來小兄妹的媽媽疑因涉案被通緝，才會謊報表妹的名字，沒想到還是被抓包。

警方隨即將孩子媽媽依法解送地檢署歸案，至於3名小兄妹則交由孩子親友照顧。（來源：東森新聞）

▲▼嘉義3姊弟凌晨趴趴走，意外曝光母親通緝犯身分。（圖／東森新聞）

▲▼3兄妹母親聽到警方打來秒掛電話。（圖／東森新聞，下同）

▲▼嘉義3姊弟凌晨趴趴走，意外曝光母親通緝犯身分。（圖／東森新聞）

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關鍵字：嘉義,通緝犯,警方,兒童

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