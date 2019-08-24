白鹿帶豪大雨！2條土石流紅色警戒、545條黃色警戒

▲白鹿颱風來襲，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

記者崔至雲／台北報導

輕颱白鹿在今天下午13點從屏東滿州鄉登陸，在三小時後的16點10分快閃，從高雄楠梓出海，颱風雖已離開台灣，但中央氣象局指出，未來屏東、高雄雨勢風力將逐漸增強。農委會也在下午發布土石流紅色警戒2條，分布於1縣1鄉1 村；黃色警戒545條，分布於6縣38鄉200村。

農委會指出，發布2條土石流紅色警戒，分布於台東縣延平鄉紅葉村等，1縣(市)1 鄉(鎮市區)1村(里)。建議地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

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▲白鹿颱風擦邊快閃離台。（圖／NCDR）

另外，發布545條土石流黃色警戒，分布於南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、春陽 村、精英村、發祥村，信義鄉潭南村、地利村、雙龍村、人和村、明德村、豐丘村、自強村、羅娜村、神木村、同富村、東埔村、望美村，宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候 村、南澳村、東岳村、澳花村，臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原 村，關山鎮德高里、月眉里、電光里，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、鸞山村、永康村，卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、 東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村。

▲受大雨影響，農委會發布土石流紅色警戒2條；黃色警戒545條。（圖／記者陳崑福翻攝）

以及臺東市岩灣里、新園里、建和里，東河鄉北源村、泰源村、興昌村、都蘭村、東河村，成功鎮博愛里、忠仁里、和平里、信義里、忠孝里， 長濱鄉三間村、忠勇村、寧埔村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇 德村、和平村，萬榮鄉西林村、紅葉村、馬遠村、明利村、見晴村，鳳林鎮鳳義里、鳳信里、山興里，卓溪鄉卓溪村、古風村、卓清村、太平村、立山村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧 村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、 長良里、樂合里、東豐里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大興村、大富村、東富村，瑞穗鄉富源村、瑞祥村、 奇美村、富興村，豐濱鄉磯崎村、新社村、豐濱村、港口村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、 米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村，花蓮市國福里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來 村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、 望嘉村，獅子鄉南世村、內獅村、獅子村、丹路村、竹坑 村、內文村、草埔村，滿州鄉港口村、滿州村，高雄市那 瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、 梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里， 茂林區多納里、茂林里、萬山里等，6 縣（市）38鄉（鎮市區）200村（里）。建議地方政府應進行疏散避難勸告。

