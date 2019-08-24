「白鹿」挾雨勢來襲！　國軍急出動逾200兵力撤離高雄山區居民

▲國軍派員協助撤離山區居民。（圖／地方中心翻攝）

記者李唯甄／高雄報導

輕颱「白鹿」襲台，高雄列入颱風陸上警戒範圍，高市府23日深夜11點成立災害應變中心一級開設，國軍第四作戰區指揮部也派遣兵力，協助山區居民撤離。包含甲仙、六龜、杉林等區域，都有民眾撤出；另外如那瑪夏等土石流高危險區，也派出兵力和機具進駐、嚴陣以待。

配合高雄將災防應變機制提升到一級，第四作戰區今（24日）也派出49名兵力，協助撤離甲仙、六龜、杉林區居民；另外屏東來義、滿州、佳冬和恆春等地區，也都有居民撤離，國軍也支援運送沙包，維護當地民眾安全。

另外，針對容易發生土石流和淹水的高危險區域，包括高雄那瑪夏等8處，國軍也派出218名兵力和44具機具、裝備，隨時掌握災情。

根據中央氣象局資料，目前高雄茂林和桃源地區，累積雨量已達80毫米大雨標準，由於日前桃源四社部落聯外道路，才因豪雨交通中斷6天，如今「白鹿」來襲，又帶來驚人雨量，也讓當地居民相當憂心。

16:13更新

截至下午4點13分為止，高雄六龜區撤離32人，桃源區撤離827人，那瑪夏區撤離1262人，總計撤離人數2121人。

▲桃源四社聯絡道路日前才因豪雨中斷，現在颱風又挾雨勢來襲，居民相當憂心。（圖／翻攝自桃源區公所臉書）