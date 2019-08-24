白鹿釀大風大雨　板橋國中大樹倒塌、體育館玻璃破2面

▲白鹿颱風來襲，各地區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

記者崔至雲／台北報導

白鹿颱風來襲，根據教育部統計資料顯示，全台已有一所學校有災損，新北市板橋國中有一棵樹倒塌，另外該校體育館玻璃也破損2面。教育部指出，已提醒各級學校（含幼兒園）、館所保持高度警覺與強化各項防災整備與預作相關活動調整規劃等事宜。

今天全台受白鹿颱風引響，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣及澎湖縣停班課，另外，真理大學（麻豆校區）也已個別停課。教育部說明，適逢週休假日，內政部、教育部及海巡署加強勸導民眾、學生儘量避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，教育部也已請各媒體運用跑馬燈協助安全宣導，特別提醒各級學校（含幼兒園）、館所加強勸導學生避免從事河域、海邊觀浪及水上活動。

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▲白鹿颱風預測路徑。（圖／氣象局）

另外，開學在即，教育部也特別提醒各級學校(含幼兒園)、館所，勿將相關設備、器材、物品（如：公文檔案、電腦、圖書、電器用品等）置放易淹水地點，尤其教科書的保存、各項貴重教學設備與物品（如、電腦設備、體育器材、實驗儀器或化學藥劑等）應放置不易淹水處所（2樓以上高處），以及防範地下室配電等設備可能遭致淹水情形，且將門窗鎖緊以防災損。

▲白鹿颱風造成屏東5626戶停電。（圖／記者陳崑福翻攝）

教育部也說明，颱風期間將持續督責各教育行政單位、學校(含幼兒園)及館所，落實防災整備及緊急應處工作。遇有災情發生時，對於災害的搶救與復原相關工作，應以確保人員安全無虞的情況下，主動積極協調應處，主動向地方救災單位、災害應變中心及教育部校安中心提出救援申請與通報。

