私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP大門」：買多少都可以

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

時代力量立委黃國昌7月22日爆料，國安局官員利用陪同總統蔡英文出訪的機會，先透過華航高層預定免稅菸品，再透過國賓特殊通關禮遇挾帶入境！事件爆發後，外界輿論四起，23日台北地檢署案件偵結，發現整起事件華航副總「邱彰信」扮演極重要的角色。

▲華航副總邱彰信在整起私菸案中擔任關鍵角色。（圖／記者趙永博攝）

依據菸酒管理法第45條及相關規定，一般旅客可攜帶5條菸，但僅其中一條可免稅，攜帶菸品超過5條者，需檢附菸酒進口業許口執照，但身為總統府侍衛室人員的吳宗憲，根本不可能擁有執照，卻能統計各方需求數量，預購高達9420條的菸品，原來其中有一名讓整起事件流暢運作的關鍵人物！

▲私菸案華航空品處代理組長黃川禎 。（圖／記者劉昌松攝）

根據檢方調查，華航公司副總經理邱彰信為空中用品處最高主管，轄下管理本次專機免稅品的銷售業務，但他卻裁示對免稅菸品的訂購數量「完全不設限」，並由空品處協理于堯與黃川禎執行，讓此次專機出訪任務以預購、機上販售的方式，賣出9千多條菸品，還指示並同意採取「機邊交易」的模式交貨，將免稅菸品混入總統專機行李，企圖夾帶出機場。

整起事件爆發後，有傳言吳宗憲僅需打一通電話給華航「11職等」職員下定單，就一切搞定，甚至還開發網路訂貨APP，對此檢方則查出，華航空品處在2019年「海洋民主之旅」專案結束後，決議進行「網路功能優化」，由協理于堯指示開發總統出訪專機人員可自行在網頁、手機板、APP使用代號預購免稅菸品，由邱彰信決議執行，本次專機任務承辦人黃川禎，才應吳宗憲的要求使用系統協助訂購免稅菸品。

華航副總邱彰信在整起事件中可說是關鍵角色，從起初「菸品訂購數量不設限」到「決行專機人員可自行在APP上預購免稅菸品」，等於敞開了販售私菸的大門。

▲國安局吳宗憲統計各方數量，向華航預購9420條香菸。（圖／記者劉昌松攝）

▲國安私菸風暴引爆輿論！北檢23日召開第一階段偵查終結記者會。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

【相關新聞】

私菸風暴／北檢人仰馬翻！1個月密集約談204人「搜索全紀錄」



私菸風暴／搗破年度團購醜聞！北檢起訴13人 華航副總邱彰信等5人在列