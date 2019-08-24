池上「金城武樹」設四面防禦陣！繩索護法拉緊固定　防白鹿爆走

記者楊均典、孫于珊／台東報導

台東縣池上伯朗大道上的金城武樹，為了防止白鹿颱風對它肆虐破壞，池上鄉公所在白鹿颱風侵襲的前幾天，就用大量繩索固定，同時拉起黃色封鎖線及放置三角錐，提早做好防颱準備，並提醒民眾颱風天要格外小心，台東縣警察局在颱風期間，也多次派員前往查看，要顧好這顆池上觀光重要景點。

▲台東「金城武樹」全面繩索固定，防白鹿颱風肆虐。（圖／台東縣池上鄉代表許金興授權提供）

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「金城武樹」為茄苳樹，2013年6月長榮航空廣告中，國際巨星金城武以此樹取景而暴紅，因此被命名為「金城武樹」，從此成為伯朗大道的著名地標，吸引無數觀光客如朝聖般到此一遊、打卡，且一定要學金城武在廣告中的姿 勢，沾沾自喜。2014年7月因麥德姆颱風襲台，造成樹倒、枝幹斷的慘況，所幸經台日樹藝師聯手治療，金城武樹才能起死回生。

這次白鹿颱風來勢洶洶，為了避免重蹈當年覆轍，金城武樹四面拉繩，尤其吃風面更是加強固定，枝幹部分也不敢有一絲馬虎！好讓金城武樹能屹立不搖地平安度過颱風日。

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