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港鐵成功申請臨時禁制令！期限至30日...禁止故意阻礙列車

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▲參與大埔遊行的民眾搭乘港鐵。（圖／路透）

▲港鐵成功申請臨時禁制令。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭持續不斷，有示威者早前發起不合作運動，阻礙港鐵列車服務。然而，港鐵23日晚間成功向高等法院申請臨時禁制令，有效期限至30日，內容包括禁止任何人故意阻礙或干擾整個鐵路網路（重鐵及輕鐵）車站及列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。

綜合港媒報導，香港運輸及房屋局局長陳帆指出，過去一段時間，港鐵一些車站和職員受到示威者肆意攻擊、破壞，並以粗言穢語謾罵，港鐵正在處理申請禁制令的工作。他又稱，禁制令是防止或禁止違法違規行為，對市民出行不會構成影響。

▲▼香港811衝突，鎮暴警察進入港鐵太古站追捕示威者。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港811衝突，鎮暴警察進入港鐵太古站追捕示威者。（圖／達志影像／美聯社）

關於臨時禁制令消息，港鐵也證實並指出，禁止任何人士非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾整個鐵路網路（重鐵及輕鐵）車站及列車，以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。

港鐵表示，目前正索取有關臨時禁制令的蓋印副本中，並會在取得有關蓋印副本後，展示該臨時禁制令，而有效期限直至30日；此外，因應即將舉行的示威活動，會看實際情況，對車站和列車運作作出必要的調整。

港鐵又稱，假如發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，來往相關車站的列車服務，有可能會即時停止，車站也有可能在短時間通知或不作事先通知的情況下關閉。「如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。」

▲▼網號召即日起連4天「不合作運動」！　港鐵今晨暫未見堵塞情形（圖／翻攝香港01）

▲港鐵成功申請臨時禁制令。（圖／翻攝香港01）

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,港鐵,粵港澳要聞

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