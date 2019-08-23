香港女示威者稱被逼裸搜！女警碰雙腿間「用享受眼光打量」...走廊站10男警

▲香港反送中集會遊行已超過600人被捕。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

記者劉亭／綜合報導

香港警察近日被指控對被捕的老先生私刑，打下體、拿染尿衣蓋臉等行為，警方正在調查中。今（23）日有一名女子投訴，參加反送中遊行被捕後，在警署羈留期間，有女警逼她脫光後搜身，更用筆碰雙腿間，以享受眼神看著一切。

據《星島日報》報導，這名女示威者化名為「呂小姐」，今日中午舉行記者會，由香港公民黨立法會議員陳淑莊陪同。呂小姐投訴自己在警署羈留期間，有女警涉嫌越權，不但逼迫她脫光衣服搜身，並且以不必要的物件觸碰她的雙腿間，這樣的行為根本是蓄意凌虐。

呂小姐表示，她跟著2名女警進房後，被要求脫光衣服搜身，因為害怕所以照做，期間試圖用雙手遮重要部位，女警用筆拍打她的雙手，並在雙腿間掃過去，更要求張開雙腿蹲下，當她轉身時看見女警用「享受」眼神上下打量。

▲香港許多年輕男女參與示威。（資料圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

女警之後又要求檢查衣服，但當時沒有戴手套，之後開門時有10多名男警站在走廊上，但她一開始進入房間時，走廊上只有１名男警。呂小姐哭訴，是否被捕警方就可以失去對女性的尊重，她之後一度抑鬱不敢上街。呂小姐也表示，當時沒有注意到房間有沒有監視器，只知房門是關著的。

協助呂小姐的陳惠源律師表示，在完成搜身之後，呂小姐曾被女警要求簽署一份接受裸體搜身的表格，但她當時拒絕簽署，而且從頭到尾不同意裸搜。目前已經知道2名女警的編號，除了會向警察投訴課投訴之外，希望得到刑事調查。