　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

商業周刊／追蹤！台北五金街防毒面罩　如何進香港抗爭前線？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖／商業周刊提供。

▲8月17日，抗爭者「流動」到旺角警署前。「你有全裝備嗎？」成了問候語，台灣五金行更意外成為採購據點。（圖／商業周刊／攝影陳宗怡）

文／管婺媛

武打巨星李小龍的名言，Be water，貫穿這場香港反送中運動。群眾如水一般，無所不在，來去自如。

即便歷時超過百日（第一場反送中遊行在3月底），8月18日，整日滂沱大雨，仍有170萬人上街。港人真的如水一般，雙腳泡在雨水裡，從維多利亞公園流向銅鑼灣、流向灣仔，再往金鐘方向滿去。

請繼續往下閱讀...

這場運動，沒有明確領導組織、無人可代表群體發言，群眾更反對「大台」（香港話指領導人、組織）。即便如知名港星何韻詩、雨傘運動領導人之一的黃之鋒等人，此次經常公開發言，都拒稱自己是「大台」。

參與者不是聽誰的一聲令下來行動，而是利用新科技工具與網路平台，彼此號召、分工。「我們只有一個大台，就是（香港特首）林鄭月娥，」8月16日，學界反送中晚會現場，17歲的香港少女琦琦說得義憤填膺。

但，一場參與者動輒破百萬人的群眾運動，沒有系統性的物流、人流，甚至金流系統，卻能持續數月，可能嗎？

「怎麼發展出可以運作的狀況？這個必須要參與其中才能體會，但每個人也都只看到一部分而已，」香港議員朱凱迪坦言，身處其中的他，仍只看懂一部分。

每天4、5組人在台帶貨
百萬裝備，靠匿名者進香港

我們在台北水源路、環河南路一帶的「五金街」，發現其中「一小部分」，開始追蹤。

台北的五金街，在過去幾週內，成了反送中物資供貨點。當香港境內因持續抗爭，口罩、護目鏡、濾毒面罩開始短缺，港人轉而直接或間接透過台灣朋友來此「帶貨」。

隨意踏進太原路上一家五金店，不須開口，光用手比出面罩動作，店家就一目瞭然：「要防毒面具？去裡面找那個小姐，她會幫你處理。」

店家們已習慣，一天內有4、5組香港或台灣客，來買平時只在工地使用的護具配備。有人一開口就要5、60套，幾乎等同店家半年、1年內的進貨量。「我哪來這麼多貨，一次才叫10幾組！」一家太原路五金行老闆娘搖頭說。

因為需求太大，採買者甚至找上經銷商大量採購。當「監工」10多年的作家林立青，對工地配備熟門熟路，偶然受香港朋友之託，從一次代訂3、5組，到如今一次購買幾十萬的貨，意外成了台灣最大物資供給站之一。

就在818大遊行前夕，台灣有團體與個人已蒐集金額近百萬元的「裝備」打算送到香港前線。但，林立青透露，他與朋友只負責代購，如何把物資運送到香港，又換另一群連他也不認識的「匿名者」接手。

救護站、黑警在哪全都露
加密軟體讓人人都變收發站

台灣五金店，不過是這整個無大台運作系統中的「冰山一角」。

走在香港遊行現場，隨處可看到街邊轉角，有人擺起「愛國五金」物資站；有人穿著黑衣、搬著瓶裝水，就從大樓竄出。遊行隊伍裡，群眾總知道哪裡有救護站，哪個地鐵站、公車線暫不開放；甚至，他們知道何時有警察或黑警嫌疑人出沒，較危險、須避開。

原來，他們手機裡的加密通訊軟體Telegram中，有各種群組推播即時訊息。還有人利用Google Map做出外掛的「抗爭地圖」，由匿名者提供所在地各種資訊；當有人發出衝突警示、物資需求等，就有人在Telegram上發出載運物資、送人返家的資訊，有意者，自行前往集合。

Telegram讓所有匿名參與者，在無組織、領袖情況下，人人成為訊息發送與接收站，自然的形成一個服務支持網絡。同時，因為匿名，參與者更放心的貢獻點子與發揮創意。

例如，為了舉辦今年8月初一場晚會，香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽，多次與知名連登仔（編按：如台灣BBS站批踢踢）「我要攬炒」團隊聯繫，但他從來「只聞其聲不見其人」，不知道對方是誰。

但他毫不在意。「說實話，我不太需要知道他是誰，不知道就不知道，這很符合我們現在香港人的感覺：沒有大台，大家不知道彼此身分的時候最安全，每個人才能發揮與貢獻更多。」

然而，需要高度縝密計畫的「勇武派」（指防護裝備齊全、抗議手段較激烈的一群），也有一個較封閉的平台。

一位抗爭者曾與商周記者分享一個製作精良的網路介面，上頭是「勇武派」組織分工：除了抗爭實況地圖上標誌警察、自己人、安全屋位置外，還有警車車號名單、前線與後勤如何任務分工。但當行動結束隔天，記者再打開該網頁，整個介面已消失無蹤。

「這些地圖有時在重要時刻，才會出現，」張崑陽說，「這跟be water一樣，一下出現，一下消失。」

如果Telegram是抗爭者即時橫向聯繫的工具，香港的連登，則是塑造運動論述、風向與溝通的大平台。

大平台「連登」包容性強
可快速修正運動、隨時補位

「連登就像是『公海』，把所有人聚集起來，人人可表達意見；香港18區，可能就有18個公海，裡面上萬上千人，依照各種不同主題再去分工，各自透過Telegram聯繫，」朱凱迪解釋了連登與Telegram的不同功能。

他分析，連登原是較激進的平台，但這次卻「比過去都包容」，「聲音非常多元，以至讓連登產生對運動快速修正的機制。」

例如，今年7月1日群眾衝入立法會，是無計畫性的行動，因此當下很需要有人解釋行動意義；結果幾小時內，連登就出現3篇占領立法會的宣言，同時產生如今反送中的5大訴求。「確實是有一些有想法的人先起頭，但從想法到落實，不是幾個人可以決定的，都要在連登上看群眾支持度如何。」他說。
「運動是會不斷犯錯的，現場的人有時候會做過頭，但馬上會有人透過連登『修正、補位』，連登就好像變成一個生命體自己發展，」朱凱迪認為，連登也有「性格」，如可能基本上較重視港人與國際訊息，忽略中國政府的宣傳論述等。

又如，在歷經8月13日抗議者揍毆中國官媒《環球時報》記者的意外事件、中共官媒不斷釋放武警駐紮深圳恐嚇影片後，連登討論串也呼籲818遊行走「和理非」（和平、理性、非暴力）路線，讓當天行動平和落幕，未爆發激烈鎮壓與流血衝突。

「沒大台，起碼在初期讓中共很難掌握它（反送中運動），看不懂，只能說這是有外國勢力在操控啊！」朱凱迪說，廣東話有句俗諺「盲拳打死老師傅」，就是這種出其不意，讓《送中條例》被擋下來。

中國與香港政府看不清也不懂如何應對這種新抗爭模式，部分港警甚至貶抑穿黑衣的抗爭者，如昆蟲一般，是殺不死的「曱甴（蟑螂）」。

「我們是殺不死的蟑螂！」
抗爭者不受支配、集體分工

但其實，我們確實可從生物學角度來看懂這場運動如何運作：抗爭者就像是一群螞蟻或蜂群；運動5大訴求，則扮演蟻后或蜂王的角色，驅使蟻、蜂們持續追尋、動作。

螞蟻或蜜蜂，被生物學家稱為「社會性昆蟲」，具有「真社會性（ Eusociality）」。此概念由美國生物學家巴特拉（Suzanne Batra）提出，用以描述蜜蜂築巢時互相合作、勞動分工猶如人類社會，甚至會保護弱小一代；蜜蜂們因為「想要達成某些事」，如採蜜、換巢，能在看似無人指揮情況下，做出協調一致的行動，形成一種無大台的集體支配。

如果把抗爭者看作蜂群、蟻群，Telegram就像是昆蟲的費洛蒙和天線，藉此串聯溝通；雖然沒大台，但大家卻為了達成共同目標而採取一致行動、集體分工，甚至抵禦天敵如警察，即便被「殺蟲劑」如催淚彈噴殺，巢穴仍會持續孵化、持續繁衍。

在香港抗爭現場，你經常會聽見「攬炒」一詞。

「就是抱著一起死，玉石俱焚的意思，」17歲少女琦琦，在充滿「我要攬炒」口號聲的現場，對商周記者說，「當蟑螂也好，我們就是殺不死的蟑螂啊。」

這場動輒可集結逾百萬港人的長期抗爭，已在國際公民社會上，重重留下一筆。它是數位年代群眾行動「O2O」（線上線下串聯）一場最豐富的展演，但，別忘了能夠驅動群眾的，必是人性永恆的渴望，一如香港人這次搏的：民主自由。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1658期。

【延伸閱讀】

反送中傷香港經濟？一個港大生的告白：當年輕人享受不到果實，那干我什麼事？

不親民又稱不上高級...無印良品做錯什麼？降價11次也喚不回消費者

50歲父親被資遣，不願讓兒女分擔家用...洪雪珍：中年失業，家人要有這3點觀念

服務業不是累，而是沒尊嚴！漢堡王店經理：這個社會，沒人會因為羞辱服務生而感到內疚

我的「痣」會是惡性腫瘤嗎？醫師告訴你：符合這5特徵，一定要盡快就醫

ET快訊
即／高雄市宣布明天停班課　白鹿奔來風雨達標
《聲林之王2》今晚9點首播！各地「跨海猛獸」來襲　4大看點曝
即／白鹿襲來！台東縣宣布明天停班課
高雄宣布5區域24日停止上班上課
屏東縣宣布明天停班課　白鹿奔來風雨達標

關鍵字：商業周刊,香港,台灣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南宣布24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

不斷更新／白鹿豪雨+強風警戒「7縣市達標」　全台24日「停班停課」懶人包

快訊／高雄宣布24日停班停課　5區域大轉彎→全部放假

快訊／台東縣24日「停班停課」　白鹿颱風預估風雨達標！

商業周刊／追蹤！台北五金街防毒面罩　如何進香港抗爭前線？

輕颱「白鹿」發布海、陸警！　24日交通異動看過來

快訊／高雄宣布5區域24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

天兵媽幫兒子種綠豆！　他一看水槽…濾網被「豆芽菜大軍」攻陷

快訊／屏東縣宣布24日「停止上班上課」　風雨預測達標

搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽開跑

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

快訊／台南宣布24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

不斷更新／白鹿豪雨+強風警戒「7縣市達標」　全台24日「停班停課」懶人包

快訊／高雄宣布24日停班停課　5區域大轉彎→全部放假

快訊／台東縣24日「停班停課」　白鹿颱風預估風雨達標！

商業周刊／追蹤！台北五金街防毒面罩　如何進香港抗爭前線？

輕颱「白鹿」發布海、陸警！　24日交通異動看過來

快訊／高雄宣布5區域24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

天兵媽幫兒子種綠豆！　他一看水槽…濾網被「豆芽菜大軍」攻陷

快訊／屏東縣宣布24日「停止上班上課」　風雨預測達標

搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽開跑

日職／王柏融連12打席熄火　單場2三振打擊率直直落

快訊／要求馬英九為蔡英文讓道？國安局澄清「無此事」

不斷更新／李宗賢、張正偉安打串聯　7局富邦11：1統一

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

快訊／反擊了！中國國務院宣布　9月起對美750億美元商品加徵關稅

快訊／台南宣布24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

不斷更新／白鹿豪雨+強風警戒「7縣市達標」　全台24日「停班停課」懶人包

快訊／高雄宣布24日停班停課　5區域大轉彎→全部放假

名廚奧利佛破產「旗下餐廳全倒光」　回到17年前第一間店⋯激動哭了

誤會另一半出軌！醫揭「7妄想症危害」…這3類人＝高危險群

生活熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南..

「20190823」超罕見　網..

「石虎列車」美女設計師直播　坦..

白鹿爆衝　全台24日停班課懶人..

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪..

白鹿週六襲台！22縣市「雨怎麼..

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

明放颱風假？白鹿增強…7縣市風..

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」..

3女性友人被包養　他曝：變勝利..

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸..

白鹿陸警14:30發布！東、南..

更多熱門

相關新聞

香港酒店業入住率最多6成　客房價腰斬

隨著香港反送中抗爭持續兩個多月，直接衝擊著香港的旅遊觀光業，不過鄰近的澳門可能因此受益。據澳門特區政府最新公布的數據，7月入境澳門旅客較去年同期增長16.3%，達353萬人次，其中來自大陸的旅客約257萬人次，增幅達18.5%。

彰化小廠翻身防黴顧問

高雄遊艇王衝全球第5

港女稱被逼裸搜！　女警用享受眼光打量

國泰港龍空勤主席施安娜被解僱：公司不告訴原因

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

「20190823」超罕見　網喊長知識

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面