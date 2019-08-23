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國泰港龍空勤主席施安娜被解僱！　公司：不能告訴你原因

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▲職工盟稱施安娜被無理解僱。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜出席記者會。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本報訊

修訂《逃犯條例》爭議持續，影響多個界別及行業，其中國泰航空早前遭內地民航局發重大安全風險警示，要求禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，而有過激行為的人員須立即停飛內地航班。

事隔約兩周，國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜遭解僱。協助施的職工盟今日陪同她會見記者，認為國泰在無合理理由下，突然作出解僱，明顯是針對工會主席作為員工的意見領袖，企圖殺一儆百，要求國泰撤回解僱決定，停止白色恐怖。

在港龍航空工作17年、港龍空勤人員協會主席施安娜指，在8月20日準備上一班往內地的航班工作時，突然被公司抽起並等待再調配，並在翌日接到公司邀約，與公司管理人員會面。

她提到，在會面上公司代表向她展示多張她在Facebook私人帳號發布的相片、帖文截圖，包括一張在飛機中為同事慶祝生日而貼便利貼的相片。施安娜稱，當時公司代表詢問有關帳號是否屬於她，在確認她的社交媒體後隨即解僱她。

▲職工盟稱施安娜被無理解僱。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲職工盟稱施安娜被無理解僱。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

惟當被問到解僱原因，施轉述公司代表的說話：「不能告訴你原因」（I can’t tell you the reason）；她認為，國泰港龍有既有的紀律處分程序，唯公司無指出她是否有違規情況，只支付1個月薪金賠償，並不符合既有程序。另外，公司以其私人社交帳戶內容解僱她，也令她感到私隱被侵犯。

施安娜亦指出公司解僱作為工會主席的她用意明顯，而且做法抹殺她17年來在港龍的工作。在同事努力遵守新規定時，她不理解公司為什麼仍要屈服，還將白色恐怖推到高峰，打擊同事士氣，並感到非常傷心。

她希望公司尋求更好的解決方法，而不是解僱員工。施安娜講述自02年開始加入港龍、經歷SARS、10年加入工會、14年行李門事件，19年成功爭取退休年齡延至60歲等經歷，表示自己一直與公司同在，但今次的事件公司拋棄了她，感到不能接受。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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關鍵字：施安娜,國泰,港龍,香港

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