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香港酒店業入住率最多6成...客房價腰斬　澳門意外受益

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▲眾多大陸遊客透過高鐵或港珠澳大橋到香港觀光，圖為香港金紫荊廣場附近的海濱長廊，現場有來自廣東、貴州、浙江、江西等地的遊客。（圖／CFP）

▲香港金紫荊廣場附近的海濱長廊。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著香港反送中抗爭持續兩個多月，直接衝擊著香港的旅遊觀光業，不過鄰近的澳門可能因此受益。據澳門特區政府最新公布的數據，7月入境澳門旅客較去年同期增長16.3%，達353萬人次，其中來自大陸的旅客約257萬人次，增幅達18.5%。

據中新社報導，每年暑假都是香港的旅遊旺季，但自從6月香港示威問題持續，訪港旅客數量減少已衝擊到香港的酒店行業。香港立法會旅遊界議員姚思榮形容「目前香港的酒店業正在經歷一場『寒冬』，部分酒店價格下調近半，若示威仍然持續，未來酒店業或出現裁員。」

他又稱，香港自6月抗爭以來，入境旅客人數從增長轉為下降，7月份酒店入住率較去年同期下跌約5%；酒店整體收入下跌約10%。8月前兩周，入境旅客人數下跌3成，第三個星期更進一步下跌4成，酒店入住率和收入的跌幅就更加明顯。

▲▼香港大學生16日穿上黑衣於遮打花園展開集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中抗爭持續，直接衝擊香港觀光旅遊業。（圖／達志影像／美聯社）

姚思榮指出，由於示威區集中在尖沙咀、金鐘、銅鑼灣、灣仔等地，導致這些地區的酒店影響最大，但酒店為了爭奪房客，也只能調低價格，有些已降低50%的價格，收入較去年同期下降約5成。

此外，香港酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，自從示威者開始癱瘓機場後，酒店業界開始普遍擔心客源流失。現時香港酒店如果有60%的入住率已經很好，有的酒店入住率甚至不到30%，房價下調兩成至三成已是相當普遍。

相較香港旅遊業陷入「寒冬」，澳門旅遊業則是持續升溫，有數據顯示，自從港珠澳大橋通車以來，澳門入境旅客明顯增加。7月入境的不過夜旅客超過181萬人次，同期大幅增長29.9%；過夜旅客為171萬人次，增長4.7%。

值得一提是，據澳門特區政府公布的數據，若按客源地計算，7月份來自大陸的旅客約257萬人次，同期增長18.5%；來自香港的旅客達63萬人次，增加16.4%；來自韓國及台灣旅客的則只有5.5萬人次和9.7萬人次，分別同期減少6.9%及5.1%。

感受澳門無限式（圖／澳門旅遊局提供）

▲澳門可能因此受益。（圖／澳門旅遊局提供）

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關鍵字：反送中,香港,旅遊業,澳門,粵港澳要聞

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